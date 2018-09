Após criticar cultura do ódio, Ciro Gomes xinga Bolsonaro em Goiânia

A frase teria sido dita logo após um apoiador de Bolsonaro subir ao carro de som em que Ciro estava (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, criou nova polêmica nesta sexta-feira após xingar um de seus concorrentes nas eleições, Jair Bolsonaro (PSL), durante discurso em Goiânia (GO). Em um vídeo que circula pelas redes sociais, Ciro critica o fanatismo político, e, em seguida, se refere a Bolsonaro com os dizeres: "Ele é só vítima desse nazista filho da puta!".

A frase teria sido dita logo após um apoiador de Bolsonaro subir em um carro de som em que Ciro fazia campanha. Logo após o fato, simpatizantes de Jair Bolsonaro foram às redes sociais e se manifestaram sobre o ocorrido. Muitos compartilharam o vídeo e criticaram a postura do pedetista.

Ciro Gomes o louco descontrolado chamou Bolsonaro de nazista fdp.#BolsonaroNãoÉCorrupto pic.twitter.com/06OSIHzRHo — Bolsonaro Presidente (@JoelAlexandreM) 21 de septiembre de 2018

Leia a íntegra da fala de Ciro Gomes:

"O que é isso aí? Uma camiseta? Me dá aqui. Olha o que é a cultura de ódio. Um bobinho, que não tem culpa de nada, acabou de criar uma confusão trazendo uma camisa do adversário aqui dentro. Por quê? Porque, por ele, fanático como é, que nem o doido que enfiou a faca nele, acha que política deve resolvida assim. Paciência com ele. Tenham paciência com ele. Ele não é culpado de nada. Ele é só vítima desse nazista filho da puta!"

Campanha em Belo Horizonte

Ciro Gomes estará na capital mineira neste sábado (21), onde vai se reunir com o prefeito Alexandre Kalil (PHS), que já declarou publicamente seu apoio a candidatura do pedetista na corrida presidencial.