Corpo de Bombeiros de Minas desativa conta no Twitter após post de Bolsonaro

(foto: Reprodução/Twitter)

Após um retuíte no perfil do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) ter causado polêmica nessa quarta-feira (19), no qual a corporação compartilhou uma mensagem do candidato Jair Bolsonaro (PSL), a conta do Twitter foi desativada. Em nota, o CBMG afirma que, após a “postagem indevida”, vai rever “políticas de segurança” nas mídias digitais.