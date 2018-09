Corpo de Bombeiros de MG retuíta Bolsonaro; comando culpa hacker

A mensagem que foi apagada da página do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (foto: Reprodução/Facebook)

A repercussão no Twitter (foto: Reprodução/Facebook)

A explicação do Corpo de Bombeiros: a página foi invadida por hacker (foto: Reprodução/Facebook)

Likes em comentários

Um retuíte na página do Corpo de de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) chamou a atenção na manhã desta quarta-feira. Em mensagem do candidato do PSL à Presidência da República, datada da última quarta-feira (18), alguém usou a conta da corporação nesta rede social para aprovar a propaganda eleitoral do candidato.Em meio à repercussão, com usuários questionando a legalidade da manifestação - à corporação, a exemplo de qualquer instituição pública,está vedada por lei qualquer tipo de exibição de cunho político/ eleitoral-, o comando do Corpo de Bombeiros apagou o twette e ainda postou duas mensagens sobre o fato.Primeiro, disse que " foram alvos de acesso não autorizado". Para em seguida afirmar que o setor de inteligência da corporação foi acionado "para identificação do responsável pela invasão". A mensagem reitera ainda que o CBMG " não possui vínculo ou apoia qualquer candidato".

A página do Corpo de Bombeiros também foi usada para dar likes em mensagens ddo candidato.