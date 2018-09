Datafolha: Bolsonaro sobe para 28% e Haddad para 16%; Ciro vence em todos os cenários no 2º turno

Em novo levantamento, publicado nesta quinta-feira (20), o instituto de pesquisa Datafolha mostrou crescimento dos presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). O deputado federal manteve a liderança com 28% das intenções de voto, com dois pontos percentuais acima da última pesquisa. Em segundo lugar vem o ex-prefeito de São Paulo, que melhorou seu índice em três pontos percentuais, alcançando a marca de 16%. A última pesquisa havia sido realizada na semana passada.





O estudo também apresentou estagnação de Ciro Gomes (PDT), que representou 13% das intenções. Ele está tecnicamente empatado com o petista Haddad, já que a margem de erro é de 2%.





Quem também não saiu do lugar foi o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O atual governador de São Paulo tem 9% das preferências.





Marina Silva (Rede), por sua vez, caiu um ponto em comparação à última semana, e agora tem 7% das intenções de voto.



Brancos e nulos alcançaram 12% dos entrevistados, enquanto 5% deles ainda não sabem ou não responderam à pesquisa.





Para realizar a pesquisa, o Datafolha ouviu 8.601 eleitores de 323 cidades nessa terça e quarta-feira. O nível de confiança é de 95%.



Os resultados foram os seguintes:

Jair Bolsonaro (PSL): 28%

Fernando Haddad (PT): 16%

Ciro Gomes (PDT): 13%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Marina Silva (Rede): 7%

João Amoêdo (Novo): 3%

Alvaro Dias (Podemos): 3%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%

Branco/nulos: 12%

Não sabe/não respondeu: 5%





Segundo turno e rejeição





Quanto ao segundo turno, a pesquisa Datafolha mostrou que Ciro Gomes venceria em todos os cenários. Ele venceria Bolsonaro com 45% das intenções, contra 39% do capitão.



Nos outros cenários, Jair Bolsonaro empata com Haddad, Marina e Alckmin. No caso do petista, o deputado federal tem 39% da preferência, enquanto o petista tem 35%.



A rejeição do candidato do PSL continua a mais alta, com 43%. A vice-líder neste quesito é a candidata do Rede Sustentabilidade, Marina Silva, com 32%. O petista Fernando Haddad tem 29%, Alckmin 24% e Ciro 22%.





Em seu total, 40% do eleitorado afirmou que ainda pode mudar de voto. Neste grupo, 15% indicam Ciro Gomes como segunda opção; 13% apontam Marina Silva; 12% analisam Haddad com bons olhos e 11% ainda consideram Jair Bolsonaro.





Os eleitores menos decididos são os de Marina (70%), Alckmin (58%) e Ciro (57%).