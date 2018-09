Ex-prefeito de Uberlândia é preso sob acusação de fraude em licitação

Ex-prefeito de Uberlândia Gilmar Machado (foto: Reprodução/Youtube - 10/07/2016)

O Ministério Público Estadual (MPE) em Uberlândia, no Triângulo mineiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta quarta-feira, Operação "Kms de Vantagem", com o cumprimento de 30 mandados de prisão, entre eles o do ex-prefeito da cidade Gilmar Machado (PT), denunciado por participação em licitação irregular para compra de vans para o município.Além dos mandados de prisão preventiva e temporária, a Justiça de Uberlândia expediu ainda outros 31 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos não só em Uberlândia, mas também em Catalão e Goiânia, ambas no estado de Goiás, e em Porto Nacional, em Tocantins.Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, fraude à licitação, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, entre outros.Entre os presos preventivamente, além do ex-prefeito de Uberlândia, estão Alexandre Andrade (PSB), que na época era secretário Municipal de Trânsito e Transportes, e a ex-secretária Municipal de Educação, Gercina Novais.Gilmar e Alexandre são candidatos a deputado federal e, segundo a legislação eleitoral, a partir desta sexta-feira (21), nenhum candidato pode ser detido ou preso, somente se for em flagrante.

Até a publicação desta reportagem o MPE não havia divulgado mais detalhes da operação.