Confira a entrevista do candidato Alexandre Flach ao Estado de Minas

(foto: Fred Bottrel/EM)

A série de entrevistas do Estado de Minas/Portal Uai com os candidatos ao governo de Minas sabatinou o candidato Alexandre Flach (PCO).Flach é advogado trabalhista e atua em Belo Horizonte desde 2012. Militou no “Comitê pela Anulação do Impeachment”, que, juntamente a outros coletivos, coletou assinaturas de apoiadores da Ação Popular movida para a anulação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Esta ação foi protocolada em meados deste ano e Alexandre é advogado no processo. Antes de atuar na área do direito, o candidato foi funcionário da Justiça Estadual de São Paulo. No PCO milita desde o início de 2017, tendo participado, com seu partido, de dois atos pela anulação do impeachment em Brasília, atos contra a prisão do ex-presidente Lula em Curitiba, Porto Alegre e São Bernardo, e pelo registro da candidatura do petista em 15 de agosto último em Brasília. A candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano é a primeira disputa que Flach concorre.