Debate na Alterosa: terceiro bloco é dominado por perguntas sobre educação e segurança

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Sem o confronto direto entre os candidatos ao governo de Minas, o terceiro bloco do debate da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai, teve a temperatura mais baixa. Temas como educação e segurança pública tomaram a maior parte das perguntas diretas entre os candidatos.Pimentel e Adalclever concordaram que as bases de segurança publica implantadas na atual gestão tiveram bons resultados.Adalclever, porém, afirmou que é preciso “avançar com o programa”, principalmente para as cidades do interior do estado e também investir na infraestrutura da Polícia Civil e melhorar a “inteligência” das corporações civil e militar.Já Pimentel declarou que as bases comunitárias trouxeram um novo momento da segurança pública e que também está investindo em na nova academia para a Polícia Civil. “Os índices de criminalidade estão caindo 30% comparando este ano com o ano passado”, disse.Já Anastasia perguntou ao candidato do Avante, Claudiney Dulim, sobre a situação de o estado que tem retido os valores dos empréstimos dos servidores.“É inacreditável a postura do atual governo que consegue reter os atuais pagamentos dos contracheques, que deveriam ser levados aos bancos, tornando essas pessoas devedoras, negativadas no crédito e no SPC. Isso é muito grave”, disse.