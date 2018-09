Candidatos afirmam que debate da TV Alterosa foi positivo e bom pro eleitor

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Logo após o debate da TV Alterosa, jornal Estado de Minas, Aqui e Portal Uai, os candidatos que concorrem ao governo de Minas avaliaram positivamente o formato e a iniciativa dos Diarios Associados. O embate foi transmitido para mais de 800 municípios pela emissora e também para todo o mundo, via portal.Segundo Antônio Anastasia (PSDB), o eleitor é que mais saiu ganhando."Oportunidade positiva para que cada um apresente suas ideias diretamente para a população. E aproveitou para esclarecer as dúvidas que os eleitores tenham", disse.O governador Fernando Pimentel considerou o debate positivo, mas disse que muitas inverdades foram ditas por seus adversários. "Foi um debate de cinco candidatos contra um governador, que sou eu. Mas isso é parte do processo democrático, tenho serenidade e humildade para ouvir as críticas. Muita coisa que foi dita aqui é incorreta e infelizmente o tempo não permite corrigir", disse."Foi um debate excepcional, que mostrou o que os candidatos querem trazer para Minas. Nossa campanha está crescendo e vamos ao segundo turno e ganhar a eleição", Adalclever Lopes. "Minas não tem só dois lados e nós somos a terceira opção", concluiu.Questionado se estaria se aproximando de Fernando Pimentel (PT), o emedebista disse que não brigou "com ninguém" e que não cogita apoiá-lo no segundo turno porque acredita que ganhará a eleição.Já Dirlene Marques (PSOL), disse que é a forma de chegar mais rápido aos eleitores. "Todo debate como esse é fundamental. É a formo como a gente consegue chegar até a população e onde podemos nos contrapor às posições existentes”, disse.João Batista Mares Guia (Rede) disse teve cuidado aos separar os dados. “Procurei ser propositivo. Apresentei proposta para a segurança, para a educação, de enfrentamento da crise fiscal e da situação de vulnerabilidade da mulher. Infelizmente não vi nenhum dos candidatos, principalmente Pimentel e Anastasia apresentarem sequer uma única proposta de resolução de um único problema”, disse."O debate foi em um bom nível, mas poderia ter sido mais propositivo e não tão focado no ataque a outros governos", finalizou Claudiney Dulim (Avante).