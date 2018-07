Vereadores de BH em 1º mandato vão disputar eleições neste ano

Entre os que planejam se candidatar, um vereador quer virar senador, sete tentam o cargo de deputado federal e 10 de deputado estadual (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A PRESS)



Embora cargos municipais estejam fora da disputa em 2018, as eleições podem levar a uma renovação também da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Dezoito dos 41 dos vereadores da capital mineira devem disputar o próximo pleito em outubro, abrindo a possibilidade para a mudança de 43% das cadeiras. Mais da metade das candidaturas esperadas é de novatos, com um total de 10 parlamentares querendo alçar outros voos na política antes de completar seu primeiro mandato.





Um vereador quer disputar o Senado, sete cogitam a candidatura a deputado federal e 10 a deputado estadual. Entre os pré-candidatos novatos estão Áurea Carolina (Psol), a vereadora mais votada em 2016, com mais de 17 mil votos, e Doorgal Andrada (Patri), o vereador mais jovem da cidade, eleito aos 24 anos. Mas trocar de casa no Legislativo será um desafio e tanto, já que, em vários casos, serão necessários cinco vezes mais votos.“Minha chegada na Câmara dos Deputados é urgente. Precisamos de mais mulheres, negras, para fazer um contraponto”, afirma Áurea Carolina (Psol), pré-candidata a deputada federal. A candidatura dela faz parte de mais 12 do movimento Muitas, que em 2016 conseguiu, a partir de uma candidatura coletiva, eleger duas vereadoras em BH. “É um trabalho compartilhado, não convencional, e exatamente por isso minha candidatura não é uma ruptura. A Bella Gonçalves, minha suplente, já trabalha na Gabinetona”, diz, referindo-se ao gabinete conjunto com a vereadora Cida Falabella (Psol). Para que o movimento consiga uma vaga, ela calcula ser necessário somar 180 mil votos.Pré-candidato a deputado estadual, Doorgal Andrada está considerando que terá de conquistar 35 mil votos para garantir uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o quíntuplo dos 7,2 mil que teve nas últimas eleições. “Fui do zero para 7 mil. Agora é mais fácil”, afirma. Ele não considera a mudança antes do fim do primeiro mandato uma decisão precoce. “Eu me sinto preparado para representar o estado e, se eleito, continuo conseguindo fazer um trabalho por Belo Horizonte, que é meu foco”, diz. Além de concorrer com os colegas de Câmara, Doorgal disputará votos também com o tio, o ex-prefeito de Barbacena Toninho Andrada (DEM), pré-candidato a deputado estadual.Os dois vereadores do PRTB na Câmara, Nely Aquino e Rafael Martins, ambos no primeiro mandato, estão entre os nomes cotados para concorrer à ALMG pelo partido. Com base eleitoral na região de Venda Nova, Nely acredita que o Vetor Norte precisa de representação. “Estamos em discussão. Quero ver se eu tenho mesmo condição de ser eleita, porque não quero ser degrau para homem assumir e entrar na disputa só pra cumprir a cota de mulheres”, ressalta Nely. De acordo com a legislação eleitoral, as mulheres têm que representar pelo menos 30% das candidaturas, o que gera uma pressão sobre elas.Quem também estuda se lançar candidato a deputado estadual é Cláudio Duarte (PSL). Ele está em fase de conversas sobre a viabilidade da candidatura junto aos eleitores e o partido. “Estamos no início do nosso mandato, mas há pessoas que acham que este é o momento da renovação”, destaca. Eleito com 4,5 mil votos na Câmara, pelas contas do partido, ele precisaria de pelo menos 30 mil para ficar com uma das 77 cadeiras na ALMG.Entre os veteranos que pretendem disputar as eleições está o vereador com o maior número de mandatos, o presidente da Câmara, Henrique Braga (PSDB). Em sua sétima legislatura, ele quer se lançar candidato ao Senado e depende de aprovação dos tucanos na convenção partidária. Há quase 10 anos como vereador, Elvis Côrtes (PHS) vai pela primeira vez disputar outro cargo e tenta ir para Brasília. “Fui assessor de deputado federal e acho que chegou a hora”, diz.Possíveis candidatos (*)Álvaro Damião (DEM)*Deputado federalÁurea Carolina (Psol)*Deputado federalBim da Ambulância (PSDB)Deputado estadualCatatau (PHS)*Deputado estadualCláudio Duarte (PSL)*Deputado estadualDoorgal Andrada (Patri)*Deputado estadualDr. Nilton (Pros)Deputado federalElvis Côrtes (PHS)Deputado federalFernanda Borja (Avante)*Deputado federalGilson Reis (PCdoB)Deputado estadualHenrique Braga (PSDB)SenadorJair di Gregório (PP)*Deputado estadualJuliano Lopes (PTC)Deputado federalJuninho Los Hermanos (Avante)Deputado federalNely Aquino (PRTB)*Deputado estadualProfessor Wendel Mesquita (SDD) Deputado estadualRafael Martins (PRTB)*Deputado estadualWesley Auto Escola (PRP)*Deputado estadual*Vereador em primeiro mandato