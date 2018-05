Governo convoca 'youtuber' para entrevistar Temer e Twitter não perdoa

Eita eita. Quem imaginaria que o nosso presidente @MichelTemer, mesmo com todo o corre que o cargo exige, ainda arruma um tempo pra assistir série e, olha só, ainda indica umas pra gente! Arrasou! pic.twitter.com/6aMekpJDTw %u2014 Governo do Brasil (@governodobrasil) 15 de maio de 2018

Temer e Nina: papo ameno (foto: Reprodução/ Youtube)

No dia em que comemorou dois anos à frente do Palácio do Planalto, uma das contas oficiais do governo no Twitter divulgou vídeos com o presidente Michel Temer (MDB), comandados por uma entrevistadora que se denominou Nina França.Com uma câmera em selfie, ela conversa com o presidente, em referência ao formato e linguagem despojados dos youtubers. A reação nos comentários do Twitter, contudo, foi bastante crítica."Posta no Youtube porque aqui não tem como dar dislike", disse um jovem. "O governo conseguiu forjar uma youtuber", criticou outro. "Certeza que essa agência de publicidade trabalha para o PT", ironizou uma terceira jovem.No primeiro “Drops do Planalto”, durante a conversa descontraída, Nina perguntou ao presidente o que ele gosta de fazer nas horas livres. Prontamente, Temer respondeu que lê bastante e gosta de séries.Entre as que assistiu recentemente, citou uma sobre a vida do presidente norte-americano Donald Trump e A Casa de Papel – série espanhola que retrata um assalto ao Banco Central daquele país.Temer aproveitou para destacar a importância do otimismo da juventude. “Quando era jovem, acreditava muito no Brasil. O Brasil depende de vocês”, afirmou.Em outro vídeo, também conduzido por Nina, Temer anunciou que gastaria entre 40 e 50 minutos para relembrar todas as realizações de seu governo. Veja algumas reações à publicação: