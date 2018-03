Ex-governador Alberto Pinto Coelho se filia ao PPS e pode disputar o Senado

Alberto Pinto Coelho disse que por enquanto será um militante do PPS (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

O ex-governador Alberto Pinto Coelho se filiou ao PPS na manhã desta sexta-feira (9), duas semanas depois de ser destituído da presidência do PP por uma articulação do Diretório Nacional da Legenda. Irritado com a manobra, que teve como objetivo uma aproximação com a pré-candidatura do deputado federal Rodrigo Pacheco (MDB) ao governo, Pinto Coelho se desfiliou dizendo repudiar o oportunismo no partido.Alberto Pinto Coelho chega ao PPS para ajuda na tentativa de reunir a antiga base aliada aos ex-governadores, hoje senadores, Aécio Neves e Antonio Anastasia, do PSDB. Nos bastidores, o nome de Pinto Coelho é defendido para o Senado. “Não venho com nenhuma postulação, venho para exercitar a militância e esterei à disposição para cumprir missões”, disse.Se a tarefa era reunir os antigos aliados, a filiação já mostrou que o ex-governador pode ter sucesso. O ex-presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, que era seu companheiro de PP e deve se filiar ao Solidariedade compareceu para prestigiar o ato. Além dele, o presidente do PSB de Minas Gerais, João Marcos Lobo, foi ao evento representando o ex-prefeito Marcio Lacerda, e o ex-secretário de Governo Danilo de Castro, do PSDB, também compareceu. Pelo DEM, que trabalha para abrigar a candidatura do deputado federal Rodrigo Pacheco (por enquanto no MDB), compareceu o deputado estadual Gustavo Corrêa.