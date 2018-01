Grupo deixa partido após anúncio de filiação de Bolsonaro para disputar Presidência

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Após o anuncio de que o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) irá integrar os quadros do PSL para disputar à Presidência, o grupo Livres, que atuava dentro da legenda, anunciou a desfiliação em massa.Em nota, o grupo afirmou que a presença de Bolsonaro significa a vitória da velha política, já que, na opinião dos integrantes, ele é fisiológico e conservador demais."Recusamos a reciclagem do passado. Não vamos arrendar nosso projeto à velha política de aluguel", afirmou o grupo em nota divulgada à imprensa. AInda de acordo com o Livres, as mudanças pedidas pela sociedade não trazem conexão com a negociação feita com o deputado para a disputa do pleito."Não queremos servir a um grande nome, mas sim à grande massa de batalhadores de nosso Brasil. Se hoje a velha política nos derrota é porque ela não conseguiu nos conquistar".



Na tarde desta sexta-feira, o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE), afirmou que foi "firmado um acordo com o presidenciável Jair Bolsonaro" e que ele será candidato do partido à Presidência da República