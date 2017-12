Bolsonaro escala Marcelo Álvaro para cuidar de sua campanha em MG

No vídeo, Bolsonaro anuncia a parceria e Marcelo Álvaro diz estar com sangue nos olhos (foto: Reprodução / Facebook)

Em meio a uma briga interna pelo comando do PEN, futuro Patriota, em Minas Gerais, o pré-candidato a presidente, deputado Jair Bolsonaro escalou o deputado Marcelo Álvaro Antônio (PR) para ajudar na sua campanha no estado em 2018. O parlamentar disputa com o grupo do deputado estadual Fred Costa o comando da agremiação.Bolsonaro divulgou vídeo no whatsapp no qual apresenta Marcelo Álvaro e outros aliados. “É com esse time que nós pretendemos formar as executivas municipais do partido juntos nas eleições de 2018 para mudarmos o destino do nosso Brasil. Minas Gerais, aquele abraço”, diz o presidenciável.Marcelo Álvaro, por sua vez, agradece a confiança e diz que é com esse time que o grupo irá para a luta. “Em Minas Gerais estamos com a faca nos dentes e sangue nos olhos”, afirma.Marcelo Álvaro Antônio concorreu à prefeitura de Belo Horizonte em 2018 e, depois de ser derrotado no primeiro turno, apoiou a candidatura do prefeito Alexandre Kalil (PHS).Nos bastidores, o deputado federal teria tomado o controle do PEN em Minas após ser convidado por Bolsonaro para comandar sua campanha no estado. Depois que a nova direção, ligada a Marcelo Álvaro, assumiu a direção, os antigos diretores, ligados a Fred Costa, ingressaram com ação na Justiça Eleitoral para tentar barrar a mudança.Pelo facebook, Marcelo Álvaro anunciou a parceria. “Conversando com as pessoas nas ruas e com minha equipe, decidimos caminhar ao lado e apoiar Jair Bolsonaro para presidente. Tenho certeza de que ele é quem pode mudar, para melhor, a história deste país.”