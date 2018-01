Lava-Jato investiga filme 'Lula, o filho do Brasil'

Cena do filme 'Lula, o filho do Brasil ' (foto: Otavio de Souza/Divulgação)

Outro lado

São Paulo - A Operação Lava-Jato mira mais um alvo ligado ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva: o filme que conta sua história. Já foram chamados para prestar depoimento o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci (Casa Civil/Fazenda - Governos Lula e Dilma Rousseff).A Polícia Federal investiga o financiamento do longa Lula, o filho do Brasil e "a participação de personagens envolvidos no tema, em especial Antonio Palocci Filho, junto a empresas".A cinebiografia do petista estreou em 1º de janeiro de 2010 e custou cerca de R$ 12 milhões.Lula já foi condenado na Lava-Jato. Em julho do ano passado, o juiz federal Sérgio Moro impôs nove anos e seis meses de prisão ao petista por corrupção e lavagem de dinheiro no caso tríplex.A sentença será analisada pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, a Corte de apelação da Lava-Jato, no dia 24 de janeiro. Lula ainda é réu em mais duas ações penais perante o juiz Moro, uma relativa a supostas propinas da Odebrecht e outra ligada ao sítio de Atibaia (SP).Participaram do financiamento de Lula, o filho do Brasil, além da Odebrecht, as empreiteiras OAS e Camargo Corrêa.O filme conta a história de Lula, desde a infância dramática no sertão de Pernambuco, aborda sua chegada a São Paulo no pau de arara, as dificuldades que enfrentou ao lado da família, o trabalho na indústria metalúrgica, as históricas campanhas grevistas dos anos 1970 que marcaram o ABC paulista e a ascensão ao topo do sindicato que o consagrou e impulsionou sua trajetória política.Lula, o filho do Brasil é uma biografia baseada no livro homônimo da jornalista Denise Paraná."A história é uma superação das perdas", disse, na época das gravações, o cineasta Fábio Barreto. "Meu trabalho é o de humanizar o mito vivo que é o Lula, só não vamos entrar na fase política."Na investigação da PF, o ex-ministro Palocci foi convocado para prestar depoimento em 11 de dezembro. Ele foi questionado pelo delegado Filipe Hille Pace sobre a relação que supostamente teria com a produção do filme. O ex-ministro declarou que "deseja colaborar na elucidação de tais fatos", mas que naquele momento ficaria em silêncio.No mesmo dia, Marcelo Odebrecht, delator da Lava-Jato, falou ao delegado e respondeu a uma série de perguntas sobre o caso. Durante o depoimento, a PF apresentou ao empreiteiro e-mails extraídos do seu computador e ligados ao financiamento da cinebiografia.As mensagens resgatadas foram trocadas por executivos da empreiteira entre 7 de julho de 2008 e 12 de novembro daquele ano.Naquele dia, Odebrecht escreveu um e-mail com cinco tópicos endereçado a outros funcionários do grupo. Na lista estavam os executivos Alexandrino Alencar e Pedro Novis, que também se tornaram delatores da Lava-Jato."5) O italiano me perguntou sobre como anda nosso apoio ao filme de Lula, comentei nossa opinião (com a qual concorda) e disse que AA tinha acertado a mesma com o seminarista, mas adiantei que se tivermos nos comprometido com algo, seria sem aparecer o nosso nome. Parece que ele vai coordenar/apoiar a captação de recursos", escreveu o empreiteiro."Seminarista", de acordo com os investigadores, seria uma referência a Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência (2011/2015/Governo Dilma).À PF, Odebrecht declarou que, em 2008, "ainda não era o presidente da Odebrecht S.A., função ocupada por Pedro Novis". "Pode concluir pelos e-mails que, aparentemente, Gilberto Carvalho tratou do assunto junto a Odebrecht, mas que Palocci coordenaria o assunto junto às demais empresas", afirmou. "Concluiu pelas mensagens que foram feitos pagamentos para produtora ligada ao filme sem que se fizesse necessária a operacionalização mediante a Equipe de Operações Estruturadas, isto é, de forma não oficial", declarou o empresário que ficou preso em Curitiba, base e origem da Lava-Jato, durante dois anos e meio.Segundo o empreiteiro, "aparentemente os pagamentos não estavam vinculados diretamente ao filme, ou seja, o nome da empresa não apareceria como uma das financiadoras do projeto". Marcelo Odebrecht se comprometeu a buscar documentos, contratos e notas fiscais que embasaram os pagamentos.Em outro trecho de seu relato, Marcelo Odebrecht cita seu pai, Emílio. "Pelo que o declarante conhece, Emílio Odebrecht nunca condicionou apoio financeiro de interesse de Lula a benefícios específicos de interesses da Odebrecht; que acredita que nunca houve esse tipo de vinculação específica, à exceção de episódios já expostos pelo declarante em seu acordo de colaboração (casos do Refis da crise liberação de linha de crédito para Angola)", declarou.À Polícia Federal, Marcelo Odebrecht afirmou ainda que seu pai "nunca" lhe contou que "Lula havia pedido apoio financeiro a algum benefício específico que o Governo Federal havia dado ou ainda daria". "Acredita que doação para filme fazia parte da agenda mais geral da Odebrecht com PT/Lula, ou, por exemplo, de uma 'conta corrente geral/relacionamento' que Emílio poderia manter com Lula", afirmou.A reportagem tentou contato com Gilberto Carvalho e deixou espaço aberto para manifestação.A defesa de Lula informou que não vai comentar.