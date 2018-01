Temer caminha para mostrar que está bem de saúde; 'recuperadíssimo', afirma

Presidente Michel Temer faz caminhada no Palácio do Jaburu por cerca de 20 minutos (foto: Divulgação - TV NBr)

Agenda

Brasília - O presidente Michel Temer caminhou por cerca de 20 minutos na manhã desta quinta-feira, 4, no Palácio do Jaburu, acompanhado de seguranças. A caminhada matinal do presidente foi informada à imprensa no dia anterior para o caso de interesse em registrar imagens.Ao avistar os fotógrafos, Temer falou "Deus ajuda quem cedo madruga". Questionado como estava de saúde, o presidente respondeu: "perfeito. Recuperadíssimo, graças a Deus". O presidente comentou ainda o fato de a imprensa estar acompanhando seu exercício e disse que não sabia que havia interesse pelas imagens."Ontem, eu vi que vocês estavam por aqui e eu não sabia que vocês tinham vindo aqui para fazer essas imagens", disse o presidente. Na quarta-feira (3), a assessoria informou que Temer faria a caminhada nesta quinta por volta das 9h para quem tivesse o interesse em registrar, mas o presidente antecipou o exercício e saiu para caminhar às 8h22.Na terça-feira passada, 2, no dia em que tirou a sonda que estava utilizando desde 13 de dezembro, o presidente tinha sido filmado por equipes de TV caminhando. A situação foi usada por auxiliares para diminuir rumores de que a saúde do presidente estava debilitada.A disposição do governo é passar a imagem de que Temer está se recuperando bem dos recentes problemas de saúde que vem atravessando. O presidente está em um tratamento após cirurgias para corrigir problemas urológicos e deve viajar para São Paulo nesta sexta-feira, 5, para novos exames. Temer foi questionado se iria mesmo para a capital paulista e disse que "talvez".Desde quinta-feira passada, dia 28 de dezembro, Temer tem tentado diminuir o ritmo de trabalho para acatar recomendações médicas. A desobediência do presidente - nas indicações após as últimas cirurgias a que foi submetido - tem sido apontada como uma das causas da demora do problema de obstrução no canal urinário.Depois de passar seis dias despachando no Palácio do Jaburu, o presidente foi nesta quarta ao Palácio do Planalto, mas só teve reuniões de manhã e depois voltou a residência oficial para continuar o trabalho.Não é a primeira vez que a assessoria de Temer avisa à imprensa compromissos supostamente particulares com o intuito de gerar imagens na mídia. Em julho de 2016, pouco depois de ter assumido a Presidência, numa tentativa de "humanizar" a imagem de Temer, o Planalto já havia "convocado" a imprensa para registrar Temer e a primeira-dama, Marcela, buscando o filho caçula na escola.Nesta quinta-feira, após a caminhada, a agenda oficial prevê o encontro com ministro da Cultura, Sérgio Leitão Sá, no Palácio do Planalto. (Com Agência Brasil)