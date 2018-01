Após passar feriado no Jaburu em repouso, Temer deve retomar agenda na terça

Brasília, 01 - O presidente da República, Michel Temer, passou o primeiro dia de 2018 no Palácio do Jaburu, de repouso, conforme orientação médica. Aos 77 anos, o presidente ainda está com uma sonda na uretra por conta de uma cirurgia feita no dia 13 de dezembro.



Temer teve constatada uma infecção urinária considerada normal por conta do tratamento e está usando antibióticos. A assessoria de imprensa da Presidência da República afirma que o presidente está se recuperando bem, descansando com a família, e deve retomar a agenda na terça-feira, 2. Apesar disso, não há compromissos oficiais previamente marcados e apenas despachos internos.



Nos últimos dias do ano passado, Temer despachou já no Jaburu para tentar diminuir o ritmo da rotina e os incômodos por conta da sonda. O presidente deve fazer uma avaliação médica nos próximos dias, em São Paulo, para provavelmente retirar a sonda.



O plano inicial de Temer era comemorar a chegada de 2018 na restinga da Marambaia, no litoral fluminense, mas o presidente acatou recomendação médica e avisou aos auxiliares, na quinta-feira, 28, que havia desistido da viagem.



O médico de Temer, Roberto Kalil, disse no domingo, 31, que estava em Miami, nos Estados Unidos, de férias, e não tinha informações do quadro de saúde do presidente.



(Carla Araújo)