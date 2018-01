Com infecção urinária, Temer recebe pedido de médico para manter repouso

(foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer, de 77 anos, recebeu neste fim de semana a visita de médicos para avaliar seu estado de saúde. A recomendação, segundo a assessoria da Presidência, é para que ele mantenha o repouso pelos próximos dias, de preferência sem deixar o Palácio do Jaburu, residência oficial onde vive com a família.Temer ainda está com uma sonda na uretra por causa de uma cirurgia feita no dia 13 de dezembro. Segundo a TV Globo, o presidente foi diagnosticado com um quadro de infecção urinária. A informação, porém, não foi confirmada por sua assessoria.Procurado pela reportagem, o médico de Temer, Roberto Kalil, também disse não ter sido informado sobre o diagnóstico. Ele está em Miami, nos Estados Unidos, onde passa férias.O plano inicial de Temer era comemorar a chegada de 2018 na restinga da Marambaia, no litoral fluminense, mas o presidente acatou recomendação médica e avisou aos auxiliares, na quinta-feira, 28, que havia desistido da viagem. Desde então, ele tem recebido auxiliares no Palácio do Jaburu.A recomendação médica é para que Temer mantenha a rotina mais calma nos próximos dias, para evitar complicações. A agenda do presidente não prevê compromissos oficiais nesta segunda-feira, 1º, e apenas despachos internos no Palácio do Planalto na terça-feira, 2.(Thiago Faria e Carla Araújo)