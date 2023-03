Amazônia: 'Pensar' traz reflexões e entrevistas sobre situação da floresta

Releitura de Lélis para pintura do artista paraense Arthur Frazão (1890-1967) (foto: Lélis )

Edição especial do Pensar traz entrevistas com o documentarista João Moreira Salles sobre o livro que lançou com um conjunto de reportagens a respeito do bioma e com os coordenadores do projeto Amazônia 2030, os pesquisadores Beto Veríssimo e Juliano Assunção.