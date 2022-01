16 produtos com até 42% de desconto para você comprar agora mesmo

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O fim de ano já passou, mas provavelmente deixou rastros na sua conta bancária, não é? Essa época, tão conhecida pelas datas festivas, também é marcada pelas trocas de presentes e pelo gasto de dinheiro que costumamos guardar para outros objetivos.





Porém, o início do ano chega e, com ele, algumas outras necessidades, como adquirir produtos para a casa, um novo celular, entre outros. Mas como economizar a partir de agora?





É aí que entra o Shop Outlet , o e-commerce de produtos reembalados que é uma ótima opção para você economizar. Na loja virtual, você encontra valores abaixo dos praticados pelo mercado, condições imperdíveis, um ótimo atendimento, variedade de modelos e marcas e muita facilidade para adquirir o que precisa.





A seguir, confira algumas das diversas opções de produtos que você consegue encontrar por lá com até 42% de desconto!





Eletrodomésticos para cozinha

Uma cozinha sem bons eletrodomésticos perde toda sua funcionalidade! Confira abaixo algumas ótimas opções de produtos para você adquirir com descontos incríveis e dar um “up” nos itens da sua casa:

Fogões

1) Fogão de Piso Suggar Max Cook FGV502

Com design moderno, o Fogão de Piso Suggar Max Cook FGV502 5 bocas conta com forno de 90L Easy Clean com controle de temperatura, mesa de vidro temperado, acendimento automático total e dobradiças italianas. Perfeito para famílias médias!

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

2) Fogão de Embutir Venax Gaudi Prisma

Sofisticado e moderno, o modelo Gaudi Prisma conta com mesa de vidro temperado na cor preta, acendimento automático e 4 queimadores de alta performance. Experimente!

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Fornos

3) Forno Elétrico Philco PFE48P

Com capacidade de 46 litros, o forno elétrico Philco permite assar, grelhar, aquecer, dourar e gratinar alimentos entre 90ºC a 230ºC de temperatura. Possui modo Timer, porta de vidro temperado, luz indicadora de funcionamento e grelha deslizante.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

4) Forno Elétrico Philco PFE46B

Com capacidade de 46 litros, o modelo Philco PFE46B possui duas resistências com controle individual de temperatura, timer de 90 minutos com desligamento automático, porta de vidro temperado e grelha deslizante com regulagem de altura.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Micro-ondas

5) Micro-ondas Midea MTFE42

O micro-ondas Midea MTFE42 possui capacidade de 31L e oferece os modos Eco, para economia de energia, e Limpa Fácil, que garante a limpeza interna de forma rápida.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Geladeiras

6) Geladeira Electrolux 240L RE31

Elegante e econômica, a geladeira Electrolux 240L conta com freezer com função degelo, controle externo da temperatura, porta-latas reversível, gaveta extrafria, gavetão para frutas e legumes, porta-ovos removível, prateleiras aramadas removíveis com altura regulável e prateleiras na porta.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

7) Geladeira Electrolux Cycle Defrost 260L DC35A

Esse modelo de geladeira Cycle Defrost 260L DC35A conta com capacidade total de 260 litros, prateleiras removíveis, amplo freezer com temperatura de -18ºC e tecnologia Cycle Defrost, que ajuda você a economizar.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Liquidificadores

8) Liquidificador Mondial L900FB

Com 900W de potência, o liquidificador Mondial L900FB é completo e ideal para preparar diversas receitas. Ele possui lâminas de aço de inox serrilhadas, sistema de encaixe e copo dosador na tampa, além de ser bastante fácil de limpar ao fim do uso.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

9) Liquidificador Mondial L1200

Com 12 velocidades e 1200W de potência, o liquidificador Mondial L1200 possui as funções Pulsar e Gelo, além de um filtro que separa as sementes e bagaços dos líquidos. O copo possui capacidade de até 3L e sua tampa também conta com um copo dosador.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Batedeiras

10) Batedeira Planetária Arno Inspirart SX7108B1

Duas vezes mais rápida que uma batedeira comum, a Arno Inspirart é compacta e conta com batedores multifuncionais e cinco velocidades, que oferecem mais precisão e eficiência para diversas receitas.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Televisor

Uma TV de qualidade faz toda a diferença em casa, não é? No Shop Outlet, você garante a sua com uma ótima qualidade. Veja só:

11) Smart TV LED 40” Samsung T5300

Smart TV LED Samsung T5300 é uma verdadeira explosão de cores! Moderna, fina e cheia de recursos, ela permite que você veja os detalhes em cenas claras ou escuras com uma resolução 2 vezes maior que outras TVs HD. Por meio do seu sistema operacional Tizen, é possível acessar músicas, filmes, notícias, jogos e redes sociais em uma única tela.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Celular

Está precisando trocar de celular? O Shop Outlet também tem modelos acessíveis! Confira esta opção:

12) Smartphone Motorola Moto E20

Disponível nas opções azul e cinza, o smartphone Moto E20 conta com Android 11, memória RAM de 2GB e memória interna de 32GB. Possui câmera frontal de 5MP, câmera traseira de 13MP e tela Max Vision de 6,5 HD com resolução de 720x1600.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Aparelhos de som

Aumente o som: os itens abaixo já estão te esperando com desconto para aquela festa incrível, seja com os amigos, família ou sozinho no meio da sala!

13) Caixa de Som Portátil Amvox ACA189

Portátil e leve, a caixa de som Amvox ACA189 possui função TWS, que permite que até duas caixas da mesma família funcionem com até 10 metros de distância conectadas a um smartphone. É possível se conectar a ela via bluetooth, microfone ou cabo de instrumentos.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

14) Caixa Amplificada Amvox ACA180

caixa de som Amvox ACA180 conta com bateria recarregável, equalizador, LEDs coloridos e a tecnologia que permite que duas caixas da mesma família funcionem à distância conectadas a um smartphone. Além disso, é possível se conectar a ela via USB, card, bluetooth, cabo auxiliar, microfone ou instrumentos.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Produtos de beleza

Para dar aquele “tapa” no visual, não é preciso gastar muito. Confira alguns produtos que o Shop Outlet te oferece com um bom desconto:

15) Secador de Cabelo Profissional Gama Lumina Ion

secador da Gama possui a função Ion Technology, que emite íons capazes de manter a umidade natural e de revitalizar os fios, proporcionando flexibilidade, brilho e fechamento das cutículas do cabelo.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

16) Aparador de Pelos Philips MG3721/77

aparador de pelos da Philips é perfeito para ser usado no corpo seco. O aparelho possui sete funções e uma bateria bivolt recarregável com autonomia de 1 hora.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

Viu só? São muitos produtos com até 42% de desconto para você começar o ano de 2022 economizando nas compras. Não perca tempo: acesse agora mesmo a Loja Virtual do Shop Outlet e aproveite!