Os 7 melhores aparelhos de ar-condicionado para comprar barato em outlet

Melhores ares-condicionados para comprar barato em outlet (foto: Pixabay)



Já pintou o verão, calor no coração… E no corpo inteiro! Se você é dessas pessoas que têm dificuldades de se adaptar a ambientes fechados durante o calor, essa estação do ano pode ser motivo de suadeira e de desidratação.





Uma grande solução para esse problema é o ar-condicionado, que tem a capacidade de refrescar qualquer ambiente abafado pelas altas temperaturas. No Shop Outlet , você encontra diversos modelos com valores e condições imperdíveis!





A seguir, confira os melhores aparelhos de ar-condicionado para comprar em outlet e garanta o seu com desconto no Shop Outlet!

Os 7 melhores ares-condicionados para comprar em outlet

Se está procurando um ar-condicionado que una eficiência, design e economia, está no lugar certo. A seguir, confira oito modelos que atendem a todas as necessidades e bolsos.

1) TCL Split Inverter TAC-09CSA

Com design moderno e elegante, o TCL Split TAC-09CSA Inverter possui capacidade de 9.000 BTUs e potência de 2640W. Econômico e silencioso, conta com os modos Feel e Set, que ajustam e memorizam a temperatura de acordo com o ambiente, Dry Mode, que remove o excesso de umidade do local e Auto-Restart, que volta com a mesma temperatura em caso de queda de energia.

(foto: Reprodução/TCL)

2) Philco Split PAC12000TFM9

O modelo Philco PAC12000TFM9 , de 12.000 BTUs, é ideal para qualquer necessidade. Ele conta com as funções Sleep, que ajusta a temperatura durante a noite, Timer, que permite programar o aparelho, Cool, Dry, Fan e Feel, que identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente a melhor operação.

(foto: Reprodução/Philco)

3) Philco Split Inverter PAC9000ITFM9W

De 9.000 BTUs, o Philco Inverter PAC9000ITFM9W possui diversas funções que atendem os mais exigentes dos consumidores (até mesmo compatibilidade Wi-Fi!). Ecologicamente correto, ele utiliza o gás não inflamável R410A, além de contar com proteção a vírus, bactérias e fungos.

(foto: Reprodução/Philco)

4) Electrolux Split VI09F / VE09F

Também de 9.000 BTUs, o Electrolux Split VI09F / VE09F possui as funções auto-limpeza, Eco, que adapta a temperatura de acordo com a variação do corpo durante o sono e Siga-me, que mantém a temperatura de acordo com a localização do controle. Além disso, ele conta com tripla filtragem contra bactérias, odores e poeira e função Desumidificar, que retira o excesso de umidade do ar.

(foto: Reprodução/Electrolux)

5) Elgin Split Eco Power HWFI09B2IA / HWFE09B2NA

O Elgin Split Eco Power HWFI09B2IA / HWFE09B2NA também possui 9.000 BTUs de capacidade e se destaca pelo filtro Ion Air, capaz de eliminar 99% de vírus, bactérias e ácaros do ambiente. O modelo possui display invisível e sensor no controle, para manter a temperatura ideal onde ele estiver.

(foto: Reprodução/Elgin)

6) LG Ar Split Dual Inverter

Bonito, silencioso e potente, o modelo LG Dual Inverter se destaca pela função Jet Dry, que serve para desumidificar o ar do ambiente. Em se tratando de potência, são 815Wh na versão de 9.000 BTUs e 1085 Wh na de 12.000.

(foto: Reprodução/LG)

7) Gree Ar Split Inverter

Os splits da Gree são de boa qualidade. Esse modelo em especial consome 805Wh na versão de 9000 btus. O nível de ruído informado é o ruído máximo, de 37 db, no entanto podemos inferir um ruído menor nele que nos aparelhos que não são inverter.

(foto: Reprodução/Gree)

