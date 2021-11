O que saber antes de comprar TV e eletrodomésticos em outlets

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Quem gosta de se jogar nas compras pela internet sabe que os outlets são uma ótima opção para adquirir produtos de qualidade por preços abaixo do mercado . Porém, muita gente ainda não conhece esse tipo de e-commerce que está criando tendência no mundo on-line e ganhando cada vez mais força.





Se você faz parte do grupo que não conhece, vamos te apresentar a seguir o que são os outlets e como analisar qual deles é confiável para comprar TV com preço baixo e eletrodomésticos com total tranquilidade.





Como saber se um outlet é confiável?

Com o crescimento da tendência dos outlets, é visível o crescimento da quantidade de outlets no mercado, principalmente na internet. Porém, não é qualquer um que é confiável - é preciso prestar atenção a alguns detalhes antes de fechar a compra.

Uma ótima opção para fazer suas compras, por exemplo, é o Shop Outlet , investimento dos Diários Associados com a Engage Eletro que promove ações sustentáveis, valoriza a economia circular e oferece ao cliente uma experiência exclusiva. O e-commerce vende produtos novos e reembalados com qualidade e valores abaixo do mercado.

Produtos reembalados e produtos usados: quais as diferenças?

Apesar de parecerem representar a mesma coisa, esses termos possuem significados diferentes.

Os produtos reembalados são aqueles que chegaram a ser comprados, mas que foram devolvidos pelo cliente ou que tiveram a embalagem original danificada durante o processo de distribuição. Eles passam por avaliações técnicas, são reembalados e voltam a ser comercializados com preços abaixo dos oferecidos no mercado.

Já os produtos usados, como o nome diz, são aqueles que, depois de passar por vários testes e reconfigurações, estão em ótimas condições de uso, são distribuídos pelo fornecedor e vendidos por preços abaixo dos praticados pelo mercado.

E o que é um produto recondicionado?

Já o produto recondicionado nunca foi para as mãos do consumidor, já que nunca chegou a ser comercializado. Ele pode representar algum destes três casos:

itens que ficam expostos nos mostruários de lojas físicas, ficam defasados e voltam para o fabricante;

itens que permanecem no estoque durante todo o ciclo de vida sem serem vendidos - para não perder os produtos, o fabricante os vende a um preço reduzido (que pode chegar a um terço do valor original);

itens que apresentam defeitos antes de sair da fábrica (por não terem passado por todas as etapas de produção) e que foram consertados - por isso, não podem ser vendidos como uma mercadoria nova.

Esses produtos possuem garantia?





Sim! Se a compra foi feita pela internet, o consumidor tem garantido o direito ao arrependimento pelo prazo de sete dias - diferentemente da compra feita em loja física, em que não há esse direito pelo fato de ele ter tido a chance de tirar dúvidas e experimentar o produto.





Nos dois casos, há ainda a garantia legal de pleno funcionamento, que tem um prazo mínimo de 90 dias.

1) Confira a rede elétrica de casa

Antes de partir para a compra dos seus eletrodomésticos, é preciso dar o primeiro passo: saiba qual a voltagem da sua casa para não adquirir aparelhos incompatíveis!

Se você tentar ligar um eletrônico 110V em uma tomada 220V, por exemplo, ele queimará, obviamente. Então, sempre compre itens que vão de acordo com a voltagem da sua casa ou os famosos equipamentos bivolt.

2) Pesquise as marcas

Depois, partiu pesquisa! Confie nas marcas que você já conhece e, além disso, confira avaliações de consumidores na internet, sites que avaliam produtos, portais como o ReclameAqui, entre outros. Eles podem te ajudar bastante a não cair em armadilhas!

3) Compre produtos com Selo Procel

Eletrodomésticos com o Selo Procel de Economia de Energia são ótimos aliados da sua conta de luz. Instituído em 1993, ele indica os produtos que são mais eficientes e que representam mais economia de energia elétrica.

4) Compare preços

Por fim, chegou a hora de comparar preços. Selecione os modelos desejados e avalie o histórico dos valores em sites especializados, como o Buscapé - assim, você pode ter uma ideia do valor médio a ser pago pelo produto e pedir para ser alertado quando o preço estiver mais baixo.

5) Shop Outlet: um e-commerce seguro para fazer suas compras

Um ótimo lugar para comprar TV e eletrodomésticos para sua casa é o Shop Outlet. O e-commerce vende de eletrônicos a produtos de cuidado pessoal, sempre com valores abaixo dos praticados pelo mercado, condições imperdíveis, um ótimo atendimento e muita facilidade para encontrar o que precisa.

A loja aceita as principais formas de pagamento do mercado e preza pela segurança dos dados dos usuários, tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Comece a fazer suas compras - acesse agora mesmo a Loja Virtual e aproveite!