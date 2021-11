Comprar produtos reembalados em outlets é seguro? Saiba riscos e vantagens

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Se você gosta de fazer compras pela internet, já deve ter visto alguns e-commerces especializados em produtos reembalados ou até lojas convencionais que separam sessões exclusivas para vender esse tipo de produto.





Produtos reembalados são mercadorias que foram devolvidas, pelos clientes por algum motivo ou que tiveram algum dano na embalagem durante a logística de distribuição, para as lojas e estoques. Mas será que vale a pena comprar esse tipo de produto? É seguro? É isso que você vai descobrir no nosso artigo - continue a leitura e fique por dentro de tudo!





O que são produtos reembalados?

Os produtos reembalados são aqueles que foram adquiridos, mas foram devolvidos pelo cliente ou que tiveram o lacre danificado durante a distribuição para as lojas. Por isso, eles precisam de uma nova embalagem que contenha as informações explícitas sobre o produto e explique o seu histórico.

Antes de voltar a ser comercializado, esse tipo de produto passa por avaliações técnicas para corrigir eventuais problemas e, depois, é vendido com condições especiais e descontos, que podem variar de 10% a 50% do preço praticado em lojas convencionais.

Comprar produtos reembalados é seguro?

Sim, comprar produtos reembalados é seguro . Não precisa se preocupar: os produtos reembalados possuem as mesmas condições de venda e a mesma política de garantia de produtos novos. Caso não esteja satisfeito, o cliente também conta com a opção de . Não precisa se preocupar: os produtos reembalados possuem as mesmas condições de venda e a mesma política de garantia de produtos novos. Caso não esteja satisfeito, o cliente também conta com a opção de devolução : você tem sete dias para devolver a compra se ela não tiver atendido às suas necessidades e 30 dias em caso de defeitos não informados. Sendo assim, a loja precisa fazer o reembolso do valor total do produto.

De qualquer forma, antes de fechar negócio, pesquise bem e esteja certo de que aquela loja conta com informações a respeito das garantias de compra e da reembalagem dos produtos. Ela precisa deixar claro que está vendendo um produto reembalado - caso contrário, pode haver problemas!

Quando vale a pena comprar produtos reembalados?

O momento certo para comprar produtos reembalados depende da sua necessidade .

O ideal é que, sempre que precisar de algum produto, você pesquise bastante , aproveite as promoções e condições especiais e o compre com um bom desconto. Mas antes de fechar negócio, leia todos os detalhes e preste muita atenção na clareza de informações que a loja oferece. Por fim, você tem sempre a garantia de que, caso não goste da mercadoria comprada, há a opção de devolvê-la.

