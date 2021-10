Eletrodomésticos com desconto: entenda porque outlets são tão baratos

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

De alguns anos para cá, foi possível notar o crescimento da quantidade de outlets espalhados pelo Brasil. Conhecidos por vender produtos de marcas conhecidas por preços mais baixos , eles mostraram que são um grande atrativo e estão conquistando cada vez mais adeptos em todo o país.





Mas por que os outlets são tão baratos? Como eles conseguem reduzir tanto o valor dos produtos? Se você também tem essas dúvidas e quer descobrir um outlet confiável para fazer suas compras, continue a leitura e saiba tudo sobre o tema!





O que são outlets?

Primeiramente, é preciso entender o que é um outlet.

O outlet é uma loja onde as empresas vendem seus produtos diretamente ao público com valores e condições de pagamento melhores que as oferecidas em lojas convencionais (é possível comprar, por exemplo, geladeiras com até 80% de desconto!). Muitas marcas possuem outlets próprios, mas algumas estão apostando nos outlets multimarcas para vender seus produtos.

Vale mencionar que esse tipo de estabelecimento possui esse nome (que em inglês representa “saída”, “passagem”) porque, normalmente, as lojas físicas se localizam nas saídas de grandes cidades e regiões metropolitanas.

Por que outlets são baratos?

Os outlets são mais baratos que as lojas convencionais por três fatores. São eles:

os produtos são de coleções mais antigas;

os produtos não foram vendidos na loja por alguma razão e acabaram ficando no estoque;

os produtos contêm pequenas avarias (geralmente, esses produtos ficam em uma seção chamada “Clearence” com valores mais baixos).

Quando algum desses casos acontece, os produtos são encaminhados para o outlet, onde são vendidos por preços menores. Isso não significa, portanto, que eles possuem algum defeito ou avaria grave, mas sim que não foram vendidos durante seu tempo de estoque na loja.

É vantajoso comprar em outlet?

Sim, é bastante vantajoso fazer compras em outlets. Isso porque essas lojas vendem seus produtos a preços e condições melhores que as lojas convencionais , soltando ofertas exclusivas para que você possa comprar mercadorias de sua marca preferida por um valor bem abaixo do mercado. Vale muito a pena!

Shop Outlet: o melhor lugar para fazer suas compras!

Se você ficou interessado(a) em conhecer um bom outlet para fazer compras, está na hora de conhecer o Shop Outlet

O Shop Outlet é um investimento dos Diários Associados com a Engage Eletro, com o objetivo de promover ações sustentáveis, valorizar a economia circular e oferecer ao consumidor uma experiência exclusiva de compra.





O e-commerce vende eletrodomésticos linha branca (sustentáveis e amigos do meio ambiente), novos e com pequenas avarias com o status de reembalado (que nunca foram usados) ou de usado, sempre com valores abaixo do mercado e total qualidade.

O Shop Outlet aceita as principais formas de pagamento do mercado e preza pela segurança dos dados dos usuários cadastrados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.