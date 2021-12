Os melhores modelos de fogões para comprar com desconto ainda em 2021

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Seja para montar uma nova cozinha ou para renová-la, o fogão vai muito além da sua função de preparar as refeições e se torna, de fato, uma peça-chave da decoração. Porém, muitas pessoas enfrentam dúvidas na hora de comprar o aparelho ideal: qual o modelo correto? Quantas bocas ele deve ter? E o forno, qual deve ser sua capacidade? Além de, querer saber onde comprar fogão barato

Sim, essas dúvidas são comuns, já que existem muitas opções no mercado. Mas estamos aqui para ajudar: a seguir, confira uma lista dos 15 melhores fogões para comprar ainda em 2021 e um ótimo outlet on-line para você adquirir o seu fogão a partir de R$189

Melhores fogões de 4 bocas

Mora sozinho? Então, o ideal é um fogão pequeno, de quatro bocas! A seguir, você vai ver algumas ótimas opções para sua cozinha. Confira:

1) Brastemp Active Timer Digital Inox BF150AR

Esse fogão possui tampa de vidro interno de inox e grades individuais, além de quatro queimadores automáticos que agilizam o preparo dos alimentos. E não é só isso: ainda possui acendimento automático, grill elétrico, forno de 62L, timer digital, botões removíveis, porta do forno de vidro e grade deslizante.

2) Electrolux Forno Duplo Inox 56DXQ

Com vidro duplo em inox, queimador rápido de tripla chama, grade deslizante, tampa de vidro, forno de 38,8L, timer e botões removíveis, esse fogão vai chamar sua atenção e fazer sua cozinha brilhar!

3) Cooktop Midea 4 Bocas

Apesar de ser uma marca não tão conhecida, a Midea tem muita qualidade! A linha de Cooktops a Gás com Mesa de Vidro Midea possui acabamento em vidro temperado, trazendo um toque de sofisticação para a sua cozinha. Sua Mega Chama de 3.000W traz mais potência na preparação de suas refeições, além de suas trempes individuais e botões removíveis proporcionarem mais facilidade para realizar a limpeza. No Shop Outlet o Cooktop Midea 4 Bocas custa apenas R$ 239,00. Ver oferta

(foto: Reprodução/Midea)



4) Esmaltec Ágata Glass Autolimpante

O quarto fogão da lista possui acendimento automático e queimadores com tecnologia big burner super chamas, que reduz o tempo de preparo na cozinha. Além disso, conta com grade removível, tampa de vidro e porta do forno de vidro.

5) Atlas Mônaco Top Glass

Por último, esse fogão conta com acendimento automático, e forno de 50L e manípulos removíveis. Um ótimo custo-benefício.

Melhores fogões de 5 bocas

Se quatro bocas é pouco, que tal cinco? Assim, você consegue fazer uma refeição mais completa, certo? Confira nossas opções:

6) Electrolux Expert 76DXR

Com design moderno e revestido em aço inox, esse fogão possui dois fornos: um com 94,5L e outro com 38,8L, além de timer digital e vidro removível. Ele ainda conta com grill elétrico e queimadores tripla chama, rápidos e semi rápidos.

7) Brastemp BFS5PCB





Esse fogão possui função Touch Timer e um painel touchscreen para programar o preparo das refeições. Além disso, ele conta com trempes individuais, vidro do forno removível, forno de 96L e acendedores automáticos, sendo um deles “Turbo Chama”, ideal para panelas maiores.

8) Suggar Preto Fgv500pt

O Fogão Suggar veio para dar um toque de sofisticação na sua cozinha. Moderno, prático e rápido, possui acendimento automático, trempes individuais de aço esmaltado, que gera mais estabilidade no manuseio das panelas, e tem uma bela mesa de vidro temperado que vai deixar sua cozinha muito mais linda. Além do forno easy clean, fácil de limpar pois a gordura não gruda. Compre com desconto o Fogão 5 Bocas Cook Suggar Preto Fgv500pt no Shop Outlet





(foto: Reprodução/Suggar)

9) Electrolux 76USR

Com acabamento em vidro e inox, esse fogão possui um queimador tripla chama, um queimador rápido e três semi rápidos. Além disso, ele também conta com timer digital, mesa compartimentada em inox com grades individuais, forno de 96,5L, duplas prateleiras deslizantes, porta Full Glass e vidro interno removível.

10) Dako Supreme Timer Glass

Essa opção é uma das maiores da nossa lista: seu forno tem capacidade de 100L! Ele ainda conta com queimadores de três potências diferentes (dois de 1,7kW, dois de 2,0kW e um tripla chama de 3,3kW), timer digital e uma mesa de vidro temperado.

Melhores fogões de 6 bocas

Sua família é grande? Então, a melhor opção é um fogão de seis bocas! Confira nossas sugestões:

11) Electrolux 76UB6

O primeiro modelo dessa lista possui forno acoplado com porta Full Glass, duas prateleiras deslizantes, botões removíveis, acendimento automático e um sistema de segurança que corta o gás quando desligado. Dos seis queimadores, dois são rápidos e quatro semi rápidos.

12) Brastemp BFS6NCB

Com acabamento em inox, essa opção de fogão possui forno de 96L com uma prateleira e luz interna, além de contar com tampa de vidro Easy Open, de fácil remoção e limpeza. Muito prático!

13) Consul CFS6NAB

O forno desse fogão possui as tecnologias Limpa+Fácil e Cleartec, que facilitam sua limpeza. Além disso, o modelo, que por sinal é bivolt, também conta com quatro queimadores semi rápidos e dois rápidos, acendimento automático, luz de forno e grades removíveis.

14) Itatiaia Waves

Esse fogão possui mesa de aço brilhante, acendimento automático, queimadores de alumínio e grades em aço esmaltado. Seu forno é de 88,5L, autolimpante, com prateleira fixa e luz interna.

15) Consul CFS6NAR Inox

Com forno altamente potente, esse modelo fecha a nossa lista: ele tem capacidade de 96L, com prateleira deslizável e tecnologia Cleartec, que facilita sua limpeza. O modelo ainda possui acendimento automático e grades esmaltadas e duplas.

