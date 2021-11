6 opções de eletrodomésticos para você comprar barato na Black Friday

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Entra ano, sai ano, as tecnologias mudam e nossa vontade de comprar um eletrodoméstico novo e cheio de novas funcionalidades só aumenta. E então, naturalmente, partimos para a internet para procurar onde comprar eletrodomésticos baratos e de boa qualidade





Portanto, se você quer se mudar, comprar um novo imóvel ou apenas renovar sua casa, chegou ao lugar certo: agora, vamos te ajudar a montar uma boa lista de eletrodomésticos que são essenciais para o seu dia a dia e que estão com um super desconto na Black Friday 2021. Pegue papel e caneta e vamos lá!

Quais são os eletros e aparelhos eletrônicos que estão com desconto na Black Friday 2021

Uma casa não está completa sem alguns bons eletrodomésticos e aparelhos cruciais para a rotina, não é? Então, para ajudar a montar sua lista, confira abaixo aqueles que farão seu lar ficar ainda mais completo:

Televisão Smart

Aquele aparelho que não pode faltar na sala de casa e que é sempre a opção perfeita para momentos de lazer, seja sozinho, com a família ou amigos. Uma boa tevê permite experiências de entretenimento nas plataformas de streaming que a gente gosta! Na Black Friday do Shop Outlet tem Smart TV com um super desconto





Cervejeira

O lugar ideal, completo e aconchegante para os amantes de uma gelada colocarem sua cerveja. Além de ser extremamente útil, a cervejeira ainda dá um toque de “bar caseiro” na casa, criando um ambiente acolhedor para receber a família, amigos e celebrar bons momentos. Na Black Friday do Shop Outlet tem cervejeira com até 1.000 reais de desconto . Confira!





Ar Condicionado

Nada melhor do que deixar a temperatura da casa do jeito que nós queremos, né? Mas, as funções de um bom ar condicionado, vão muito além de apenas refrescar o ambiente: ele é capaz de eliminar o mofo e também consegue evitar o crescimento e proliferação de alérgenos, como o ácaro, que se acumulam em travesseiros, cobertores e colchões, entre outros lugares. Na Black Friday do Shop Outlet tem ar-condicionado com um preço incrível . Aproveite!





Geladeira

Uma cozinha não está completa sem uma boa geladeira funcionando perfeitamente. Elas podem ser de diferentes tamanhos, tipos e cores - porém, o modelo frost free costuma ser o mais procurado, já que sua limpeza é mais prática do que a dos modelos convencionais, que precisam descongelar completamente para que seja possível deixá-las limpas. Na Black Friday Shop Outlet as geladeiras estão com um preço super especial

Fogão

Podendo ter quatro, cinco ou seis bocas além do forno, o fogão é um item essencial para preparar as refeições, além de possuir uma fácil instalação. Na Black Friday do Shop Outlet tem fogão com desconto

Máquina de lavar roupas

Quem tem uma máquina de lavar roupas em casa, realmente não quer guerra com ninguém. Por isso, opte por uma que faz o serviço completo: lava, enxágua, centrifuga e, se possível, seca! Na Black Friday do Shop Outlet tem Máquina de Lavar roupas em promoção





Na hora da compra, dê preferência aos outlets!

Você já ouviu falar em outlets? Eles são uma ótima opção para você, que quer comprar eletrodomésticos baratos!

Nos outlets, você encontra as mesmas marcas que estão nos shoppings, porém com os preços mais acessíveis. E isso se dá a alguns fatores - são eles:

Os produtos são de coleções mais antigas;

Os produtos não foram vendidos na loja por alguma razão e acabaram ficando no estoque;

Os produtos contêm algum pequeno defeito (geralmente, esses produtos ficam em uma seção chamada “Clearence” com valores mais baixos).

Já ouviu falar em produtos reembalados?

Produtos reembalados são aqueles que foram adquiridos, mas devolvidos pelo cliente ou que tiveram a embalagem danificada durante a distribuição. Antes de ser comercializado, esse tipo de produto passa por avaliações técnicas para analisar se há algum problema na mercadoria e, depois, é vendido com condições especiais e bons descontos, que podem variar de 10% a 50% do preço original.

Os produtos reembalados são um bom negócio para quem procura economizar. Então, se você ficou interessado(a) em conhecer um bom lugar para comprar eletrodomésticos baratos, está na hora de conhecer o Shop Outlet!

O Shop Outlet é um investimento dos Diários Associados com a Engage Eletro, com o objetivo de promover ações sustentáveis, valorizar a economia circular e oferecer ao consumidor uma experiência exclusiva de compra.

O e-commerce vende eletrodomésticos linha branca (sustentáveis e amigos do meio ambiente), novos e com pequenas avarias com o status de reembalado (que nunca foram usados) ou de usado, sempre com valores abaixo do mercado e total qualidade.

O Shop Outlet aceita as principais formas de pagamento do mercado e preza pela segurança dos dados dos usuários cadastrados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Então, que tal começar a fazer suas compras? Acesse agora mesmo shopoutlet.com.br e aproveite!