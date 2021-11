Entenda o que são eletrodomésticos reembalados e se vale a pena comprá-los

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Os produtos reembalados contam com as mesmas condições de venda de produtos novos (foto: Freepik)



A busca por eletrodomésticos está aumentando bastante durante a quarentena - de acordo com pesquisa da empresa de consultoria GfK realizada em 2020, o brasileiro está comprando mais eletrodomésticos pela internet nesse momento de reclusão.





Apesar disso, muitas pessoas ainda têm dificuldades de encontrar esses produtos com qualidade e preços acessíveis. E um ótimo lugar para adquiri-los dessa forma são os outlets, que oferecem, dentre a sua cartela de produtos, eletrodomésticos reembalados com condições bastante atrativas ao consumidor.





O que são eletrodomésticos reembalados?

Em primeiro lugar, é preciso entender o que são eletrodomésticos reembalados.





Quem tem familiaridade com as compras pela internet, provavelmente já ouviu falar sobre os “produtos reembalados”, comumente vendidos em outlets.

Os produtos reembalados são aqueles que foram devolvidos pelo cliente ou que tiveram a embalagem danificada durante o processo de distribuição para lojas e estoques. Antes de ser comercializado, esse produto passa por avaliações técnicas que analisam se há problemas na mercadoria e, depois, é vendido com descontos que podem variar de 10% a 50% em relação ao preço de um produto novo e sem desgastes no lacre.

Geralmente, os produtos reembalados contam com as mesmas condições de venda de produtos novos, inclusive no que se refere às políticas de garantia e devolução. Isso significa que, após a compra, você tem sete dias para devolver a mercadoria se ela não atender às suas necessidades e 30 dias em caso de defeitos não informados.

Por que produtos reembalados são mais baratos?

Os produtos reembalados são mais baratos porque são, como dito, vendidos em outlets , lojas de varejo destinadas ao consumidor final que podem ser on-line ou físicas, anexadas a alguma loja ou até mesmo às fábricas das marcas. Por venderem produtos reembalados, recondicionados e usados, eles oferecem com bons descontos, condições especiais e ofertas exclusivas aos consumidores.

Quando vale a pena comprar eletrodomésticos reembalados?

É comum que quem nunca comprou em um outlet tenha dúvidas se vale a pena comprar eletrodomésticos reembalados. A verdade é que é bastante lucrativo aproveitar as ofertas e condições especiais, desde que você preste atenção e compre em um outlet seguro.

Portanto pesquise se a loja tem telefone fixo, e-mail e CNPJ, preste atenção na URL do site, veja se tem HTTPS com certificado de segurança e, claro, leia tudo sobre o produto antes de fechar negócio .

Shop Outlet: o outlet ideal para você comprar seu eletrodoméstico!

Os eletrodomésticos reembalados são uma boa opção para quem procura economizar na hora de renovar a casa. Então, se você procura um bom outlet para comprar os seus aparelhos com condições especiais, precisa conhecer o Shop Outlet

Imagem da home do site www.shopoutlet.com.br (foto: Reprodução/ShopOutlet)

O e-commerce vende produtos com valores abaixo dos praticados pelo mercado , condições imperdíveis, um ótimo atendimento e muita facilidade para encontrar o que precisa. Dentre os eletrodomésticos ofertados, estão climatizador portátil, ventilador, ar-condicionado, fogão, cooktop, forno, coifa, depurador, máquina de lavar e máquina de secar.

A loja aceita as principais formas de pagamento do mercado e preza pela segurança dos dados dos usuários, tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Comece a fazer suas compras - acesse agora mesmo a loja virtual do Shop Outlet