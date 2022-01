NEOOH lança série de podcast destacando o mundo Phygital

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Samuel Lloyd, diretor da Urbia Parques e do Estádio Mineirão, é o primeiro convidado do Phygital Makers (foto: Reprodução/Linkedin)

Conectar o mundo físico ao digital não é mais uma tendência, mas uma realidade – e o conceito “phygital” traz inúmeras possibilidades a serem desbravadas. Pensando nisso, a NEOOH – uma das principais líderes da mídia out-of-home no Brasil – lança neste mês de janeiro o “Phygital Makers”, série de podcast com conteúdo proprietário, recebendo especialistas e líderes da indústria em assuntos como tecnologia, games, metaverso, NFTs, OOH e muito mais.





O episódio de lançamento, disponível nas principais plataformas de streaming, acontece nesta sexta-feira (28) e tem como convidado Samuel Lloyd, diretor da Urbia Parques e do Estádio Mineirão. Entre os principais temas, Lloyd fala sobre o Mundo Phygital e a transformação do Parque Ibirapuera, um dos ícones da cidade de São Paulo, baseada no conceito de Smart Place.

Phygital Makers (foto: Divulgação/NEOOH)





A produção é uma parceria da NEOOH com a Wepod, empresa que é referência na criação de conteúdos e inteligência em podcast, e conta com apresentação da jornalista e podcaster Bárbara Lins. “O conteúdo em áudio é tendência no mercado digital e amplia o alcance da NEOOH, trazendo entrevistas com convidados que estão à frente de projetos pioneiros em diversas áreas. É o mundo phygital na prática”, destaca Eduardo Amaral, head de marketing da NEOOH.

Eduardo Amaral, Head Marketing da NEOOH (foto: Click Estúdio)





Confira o primeiro episódio de Phygital Makers em plataformas como Spotify e Deezer, entre outras: