NEOOH integra seu circuito de mídia com OOH virtual dos games

Depois de ampliar a abrangência de seu circuito out of home ao integrar de forma estratégica a mídia mobile geolocalizada a seu portfólio, a NEOOH anuncia a expansão do seu conceito de Phygital OOH para o universo dos jogos eletrônicos. Agora, a empresa passa a conectar suas milhares de telas presentes em aeroportos, parques, terminais urbanos e rodoviários não só com o mobile, mas também com o universo dos games, se tornando a primeira empresa de OOH do mundo a oferecer soluções integradas de OOH no mundo físico e no virtual.





A novidade será executada em parceria com a PMP.BID, empresa do Grupo Logan focada em soluções de mobile martech e smart data, que tem entre suas especialidades a publicidade em games e que está presente em mais de 180 milhões de devices na América Latina, desde consoles como PlayStation e Xbox a PCs e smartphones. Com o in-game advertising, a NEOOH oferece agora mensagens integradas ao ambiente dos jogos, com painéis de OOH em ruas das cidades, quadras ou estádios dos jogos. Dessa forma, os clientes terão a possibilidade de amplificar suas entregas de forma estratégica, geolocalizada e segmentada, como já acontecia entre o OOH físico e o mobile.





“É a primeira vez que uma empresa de mídia out of home integra os universos do OOH físico e do virtual, podendo impactar sua audiência de forma inteligente e planejada em qualquer lugar”, destaca Leonardo Chebly, CEO da NEOOH. “Essas entregas acompanham o que já acontece em nossos planos integrados, com opções de segmentação estratégica e reforço de comunicação. Assim, é possível acompanhar o consumidor que foi impactado por uma mensagem em uma tela no aeroporto, reforçá-la no momento de descontração no game e realizar um call to action horas depois no mobile. Tudo seguindo as normas de privacidade e a LGPD”, complementa.





Com opções em alguns dos mais populares jogos de console, PC e smartphones, a nova solução da NEOOH está presente em games como o Pro Evolution Soccer (PES) 2021, um dos mais populares jogos de futebol virtual do mundo, além de outros títulos como House Party, Mortal Kombat, Bob Esponja, Family Island, Zombie Tsunami, Sniper 3D, Cooking Diary e Fruit Ninja.





“Estamos muito felizes nessa união entre duas empresas orientadas pela inovação. Os inventários exclusivos de OOH virtual da PMP.BID são uma novidade absoluta no mercado Latam e é um prazer trazer essa solução estratégica ao mercado brasileiro em parceria com a NEOOH”, reforça Francesco Simeone, CGO (Chief Growth Officer) global do Grupo Logan.





Assim como as soluções mobile, a nova opção de in-game advertising da NEOOH passa a estar disponível a todos os clientes de forma complementar aos planos de mídia OOH, com uma equipe especializada responsável por adaptação e desenvolvimento de estratégia e execução das mensagens.