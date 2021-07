NEOOH é a primeira empresa de OOH do mundo a compensar a pegada de carbono

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: NEOOH/Divulgação)



A NEOOH anuncia sua nova iniciativa de ESG para compensar a emissão de CO2 de toda sua operação. Com a ação, realizada pela fintech ambiental Moss, ela passa a ser a primeira empresa de OOH do mundo a compensar 100% da pegada de carbono de seu circuito de mídia, presente especialmente em aeroportos, rodoviárias e terminais urbanos em todo o território nacional.





A compensação abrange os mais de 120 circuitos de mídia out of home da NEOOH, incluindo sete dos 10 maiores aeroportos do Brasil – como Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Minas Gerais (MG) e Brasília (DF) – e seus terminais rodoviários e urbanos em 15 estados do País, assim como nos demais ativos de OOH da empresa em outros segmentos, que impactam mais de 500 milhões de pessoas por ano.





“Este é um movimento natural para a NEOOH, que nos últimos anos investiu na renovação de 100% de seu inventário, garantindo projetos personalizados para cada ambiente, com equipamentos mais modernos e que geram menos poluição visual e impacto ambiental. Paralelamente, a nossa posição de líder nos segmentos de OOH onde atuamos exige de nossa empresa atitudes e ações que sirvam de exemplo e de inspiração para as demais empresas de nosso setor. Com essa nova iniciativa, nos alinhamos também a uma realidade cada vez mais presente nos nossos clientes, garantindo o melhor resultado de mídia ao unir eficiência e sustentabilidade”, destaca Leonardo Chebly, CEO da NEOOH.





A neutralização, que é retroativa para todo o ano de 2021 e já considera os próximos ciclos e futuras instalações digitais e estáticas, é feita junto à Moss a partir de projetos de conservação de áreas da Amazônia ameaçadas pelo desmatamento. Com atuação global, a fintech ambiental vem realizando trabalho semelhante para algumas das principais companhias brasileiras, como iFood, GOL Linhas Aéreas e Hering.





A iniciativa de neutralização de carbono integra o NEOOH Connect, projeto de open innovation lançado em 2020 com o objetivo de atrair e investir em ideias inovadoras para a evolução da indústria de out of home como um todo, atuando em parceria com empresas para encontrar e desenvolver novas soluções de interatividade, conteúdo, mensuração e sustentabilidade.





Sobre a NEOOH





A NEOOH é referência no segmento de mídia Out of Home. Com cobertura nacional, somos líderes nos setores de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários.





Conheça mais sobre o nosso negócios: neooh.com.br