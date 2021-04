Phygital: NEOOH une soluções físicas e digitais em campanhas de mídia

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Reforçando seu posicionamento “The Phygital Makers” e entregas que unam visibilidade, tecnologia e eficácia em mídia Out of Home, a NEOOH apresenta o Phygital OOH. Com a iniciativa, a empresa – líder de mercado em aeroportos, terminais rodoviários e urbanos no Brasil – passa a integrar soluções mobile a todas as campanhas de seus clientes , garantindo a presença dos anunciantes também em milhões de dispositivos móveis de maneira conectada e complementar a estratégia de comunicação de cada empresa ou produto.





“A NEOOH entende que o Out of Home começa justamente no momento em que você sai de casa. Com a nossa plataforma mobile geoposicionada, ampliamos nossa entrega de impactos e interações durante a jornada da audiência para infinitas possibilidades. Se antes já marcávamos presença na vida de 500 milhões de pessoas por ano, agora podemos estar literalmente em qualquer lugar onde a audiência de nossos clientes estiver”, destaca Leonardo Chebly, CEO da NEOOH.

Entenda como funciona a tecnologia Phygital OOH e como o perfil do público é traçado





A plataforma mobile passa a ser oferecida de maneira complementar para todos os clientes da empresa, podendo ser utilizada de diferentes formas estratégicas. Conheça alguns formatos:





retargeting: ativando uma mensagem no smartphone de quem foi impactado anteriormente em uma tela;

de acordo com um local ou região de interesse do cliente; informações cruzadas: desde horário, idade, gênero, classe social ou mesmo tipo de aparelho e operadora.





Todas as entregas estão alinhadas e em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).





Os anúncios podem ser entregues tanto em forma de notificação, com layout da campanha do cliente, quanto em diferentes formatos de mídia durante a navegação. As mensagens podem desde reforçar awareness a direcionar a audiência a uma página específica, um mapa com o endereço de uma loja física, um cupom de desconto ou para um perfil de Whatsapp, gerando contato direto.





“Aumentar a inovação e a eficácia do OOH é um de nossos principais objetivos – e a união com o mobile é hoje uma das principais ferramentas para isso”, complementa Chebly.





O primeiro anunciante a utilizar a nova solução foi a Claro, que realizou um projeto beta com a NEOOH em Minas Gerais no mês de março. Com a integração, a campanha garantiu impacto de 8 milhões de pessoas no DOOH da NEOOH e mais 7 milhões impactadas no mobile.





“A Claro e NEOOH sempre estiveram juntas em busca de inovações no mercado de mídia mineiro. Quando fomos apresentadas à ferramenta de mídia mobile, não pensamos duas vezes e embarcamos nesse desafio e oportunidade, ampliando os pontos de contato com o nosso público, aumentando a frequência das campanhas e fazendo-se presente na jornada do consumidor, que experimentou um novo conceito de comunicação, com uma abordagem pautada no seu comportamento e deslocamento geográfico. Por meio dessa iniciativa, foi possível colocar o consumidor em contato direto com os consultores da Claro, capazes de entregar soluções de tecnologia, conteúdo e conexão por meio de uma rede digital cada vez mais ampla”, analisa Viviane Seabra Villela, gerente de marketing da Claro MG.

Plataforma Phygital conta com equipe exclusiva de profissionais especialistas em performance





Para garantir a máxima eficiência do Phygital OOH, a NEOOH criou internamente um novo núcleo digital, com profissionais de planejamento e performance de mídia mobile focados exclusivamente na plataforma.





“Quando iniciamos o Digital OOH no grupo J.Chebly, em 2005, fomos uns dos pioneiros no Brasil e tivemos que implementar a cultura do Digital Signage no mercado de clientes e agências. Na época, criamos uma área de motion graphics para ajudar na adaptação das campanhas estáticas dos clientes de forma gratuita, facilitando a adesão e popularização da novidade. Agora, estamos fazendo caminho semelhante para popularizar o Phygital OOH, oferecendo o suporte de profissionais altamente capacitados para traduzir a comunicação dos anunciantes para o meio mobile geolocalizado", reforça Eduardo Amaral, Head de Marketing da NEOOH.





O Phygital OOH é um dos primeiros frutos do NEOOH Connect, projeto de open innovation da NEOOH lançado em setembro de 2020 com o objetivo de atrair e investir em ideias inovadoras para a evolução do Out of Home. A primeira edição do programa contou com a participação de mais de 20 empresas de tecnologia de sete países, focadas em soluções de interatividade, conteúdo, análise e mensuração de audiência.





Conheça os detalhes do Phygital OOH: phygitalooh.com