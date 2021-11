Conheça os 20 alunos destaques do Simuladão Enem EM, Determinante e SAS

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Cerca de 5 mil estudantes realizaram a prova no formato digital e 400 de forma presencial (foto: Determinante/Divulgação)



Nos dias 24 e 31 de outubro, estudantes de todo o país puderam participar do Simuladão Enem 2021 promovido pelo jornal Estado de Minas em parceria com o Determinante Pré-vestibular, SAS Plataforma de Educação e Percurso. Cerca de 5 mil estudantes realizaram a prova no formato digital e 400 de forma presencial, na sede do Determinante Pré-vestibular, na Savassi, em Belo Horizonte.





E, para quem está curioso sobre o desempenho durante o teste e não acompanhou as correções ao vivo, pode conferir o gabarito no link simulado.em.com.br/gabarito

Já está disponível também a lista dos estudantes que melhor pontuaram no Simuladão. Lembrando que, os alunos que realizaram a prova na versão presencial, ganharam as premiações definidas para a 1ª, 2º e 3º colocação. Para o primeiro colocado, o prêmio consiste em uma caixa de som Bluetooth JBL Charger 4. Para o segundo colocado, fone de ouvido JBL Bluetooth. Já o terceiro colocado leva uma mini caixa de som Bluetooth JBL - Clip 3.





Confira lista:





Destaques que realizaram a prova presencial e nota





1º Matheus Gontijo - 873 pontos

2º Laura Lilian - 869 pontos

3º Davi Natale - 859 pontos

4º Júlia Avril - 857 pontos

5º Carolina Silva - 853 pontos

6º Maria Luisa Guisoli - 853 pontos

7º Miguel Marques - 849 pontos

8º Sabryna Amorim - 842 pontos

9º Isabela Lage - 842 pontos

10º Mariana Duarte - 841 pontos









Destaques que realizaram a prova digital e nota





1° Marina Cunha - 896 pontos

2º Maria Luiza Andrade - 875 pontos

3º Kassiano de Jesus - 866 pontos

4º Débora da Silva - 862 pontos

5º Antonio Hermano - 853 pontos

6º Samuel Arantes - 847 pontos

7º Marisa Viana - 843 pontos

8º Brenda Evangelista - 840 pontos

9º Maria Catarina - 831 pontos

10º Gabriela Macedo - 827 pontos









(*) Critério de desempate: menor tempo de resolução da prova.

Davi Natale e Laura Lilian foram os estudantes destaques e receberam seus prêmios da sede do Determinante Pré-vestibular (foto: Determinante/Divulgação)





O Simuladão contou com 180 questões que puderam ser respondidas por meio da plataforma on-line ou de forma presencial, com nível de dificuldade e estrutura semelhante à já conhecida nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio.





Gabarito e correção ao vivo

gabarito do simulado foi disponibilizado no dia seguinte da realização das provas, em ordem aleatória, por questão de segurança. Por isso, ao fazer o download das respostas, o estudante deve avaliar o conteúdo da questão para realizar a comparação, e não sua numeração. A questão nº 1, por exemplo, poderá estar em uma ordem numérica diferente.

Além do gabarito, o Determinante realizou a correção ao vivo das 180 questões do simulado, em mais de 16 horas de interação com o público, por meio de transmissão no YouTube, realizadas nos dias 25 de outubro e 1º de novembro, com a participação de professores especializados no Enem 2021. Se você perdeu a correção, basta acessar os links e assistir novamente:





Lembrando que as transmissões estarão sempre disponíveis e podem ser acessadas a qualquer momento para auxiliar nos estudos para o exame oficial.