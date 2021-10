Enem 2021: ainda dá tempo de estudar? Assista live e veja dicas exclusivas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Camila Ferreira e Renato Pinto Ribeiro são professores especialistas em Enem (foto: Reprodução)



A live “Sprint final Enem 2021 - ainda dá tempo de estudar” terá a participação dos professores Camila Ferreira (fundadora do Determinante Pré-vestibular e Me Aprova) e Renato Pinto Ribeiro (fundador do Determinante Pré-vestibular e Percurso Educacional).





Portanto, dê uma pausa nos estudos e acompanhe as dicas exclusivas dos especialistas, que estão há anos preparando alunos para o Enem e comemorando as suas aprovações nas principais universidades do país. A transmissão ao vivo será no YouTube e no Facebook do Portal Uai.





Conheça o perfil dos professores convidados para a live





Os professores Renato e Camila já são conhecidos dos vestibulandos, mas aproveite agora para conferir um resumo do perfil de cada um e comece a preparar suas perguntas para a interação no chat da live.





Prof. Renato Ribeiro

Fundador do Determinante Pré-vestibular e do Percurso Educacional. Ribeiro é economista e pós-graduado em Educação Matemática. Já atua há 27 anos como professor de Matemática e Física, sendo especialista na preparação de estudantes para os principais vestibulares do país.





Prof.ª Camila Ferreira

Professora de Geografia formada pela UFMG, Diretora de Ensino do Determinante Pré-Vestibular, Coordenadora Pedagógica do Percurso, Especialista em Orientações de Estudos e de Realização de Provas.





É preciso traçar uma estratégia de estudos finais





Durante a live do dia 19, os professores convidados irão apontar aos alunos que é preciso ter uma estratégia final de estudos.





Sendo assim, é importante que o estudante separe aquelas disciplinas que têm mais dificuldade de fixação de conteúdo e também priorize a Redação e a Matemática, que possuem maior peso no Enem.





Dessa forma, acompanhe algumas dicas para este momento tão importante de preparação:





Planeje a reta final de estudos

É importante ter um período determinado para se dedicar às disciplinas. “O aluno deve organizar o que ele vai estudar: a matéria e a ordem da matéria”, aponta o professor Renato, do Determinante Pré-vestibular.





Priorize as disciplinas com mais peso

De acordo com a faculdade escolhida, determinadas disciplinas terão mais peso. Sendo assim, dê mais destaque a elas na sua preparação. Além disso, lembre-se de gastar mais energia em Redação e Matemática, pois cada uma delas poderá somar até 1000 pontos.





Livre-se das distrações

Muitos alunos que se deram bem no Enem criaram estratégias próprias, como sair das redes sociais. Por isso, identifique o que é melhor para você e mantenha o foco, priorizando o seu objetivo.





Use aplicativos como aliados

Existem muitos aplicativos disponíveis para iOS e Android que lhe ajudam a reforçar o conteúdo das matérias, como CDF, Passei! Enem, AppProva, Redação Nota 1000, Geekie Games, entre outros. Descubra com o qual você melhor se adapta.





Treine a redação

Faça, pelo menos, duas redações por semana para treinar seu vocabulário, argumentação e gramática em si. Lembre-se que a Redação pode passar ou eliminar um candidato.





Faça simulados

Teste seus conhecimentos usando provas antigas do Enem ou simulados. Por isso, a dica dos professores é fazer o Simulado Enem 2021. Veja mais informações a seguir.

Se você quer calibrar seus conhecimentos, saiba que o simulado Enem 2021 é feito no mesmo formato do exame oficial (foto: Freepik)

Simuladão do Enem 2021 ainda está com as inscrições abertas





Nesse sentido, uma das principais coisas a se fazer neste momento é testar os conhecimentos e “quebrar o gelo” do Enem. Por isso, a dica que será reforçada pelos professores é participar do 3.º Simuladão do Enem 2021 que ocorrerá nos dias 24 e 31 de outubro, das 13h às 19h.





O simulado é promovido pelo jornal Estado de Minas (EM), Determinante Pré-vestibular, SAS Plataforma de Educação e Percurso Pré-Vestibular.





As inscrições vão até o dia 22 de outubro (sexta-feira) exclusivamente pelo link www.simulado.em.com.br





Simulado será no mesmo formato do Enem

Se você quer calibrar seus conhecimentos, saiba que o simulado Enem 2021 é feito no mesmo formato do exame oficial: horário, número de questões, cadernos de provas e sistema TRI (Teoria de Resposta ao Item) na correção.





Assim como no exame do MEC, o simuladão será nos formatos on-line e presencial. O candidato escolhe a sua opção no ato da inscrição (que é feita no link acima).





Presencial

A prova presencial será realizada na sede do Determinante Pré-vestibular, na Rua Tomé de Souza, 701, Savassi, em BH. É preciso levar documento de identificação e caneta preta.





Os organizadores frisam que a prova presencial seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Será oferecido álcool gel e haverá distanciamento entre os candidatos. Será proibido entrar no local de provas sem máscara de proteção individual.





On-line

A prova on-line será realizada no mesmo horário da presencial e terá o mesmo conteúdo. O link será enviado ao e-mail informado na inscrição. O estudante só precisa de um dispositivo conectado à internet. Ele irá preencher o gabarito e clicar em “finalizar simulado”. É importante ficar atento ao tempo de prova, pois às 19h o sistema será automaticamente fechado.





Melhores pontuações renderão prêmios





Assim como no ano passado, haverá premiações para os primeiros colocados. Segundo os organizadores, é uma forma de reconhecimento pela dedicação do candidato, aumentando a autoestima nessa maratona de estudos.





Mas o diferencial desta edição é que a premiação será exclusiva para estudantes que prestarem as provas presenciais. Confira os presentes:





1.º: caixa de som Bluetooth JBL à prova d’água;

2.º: fone de ouvido JBL Bluetooth;

3.º: minicaixa de som Bluetooth JBL.

Os premiados serão conhecidos no dia 16 de novembro, às 14h. Os 20 melhores colocados também concorrerão ao sorteio de brindes.





Teste terá 180 questões, e gabarito será corrigido em live





Na data seguinte a cada dia de provas (25 de outubro e 1.º de novembro), os candidatos poderão acompanhar a correção do gabarito no site www.simulado.em.com.br/gabarito





Também está prevista uma live com os professores dos cursinhos envolvidos a partir das 12h dessas datas posteriores às provas. O link da transmissão ao vivo será divulgado no site do jornal Estado de Minas.





A Redação será corrigida apenas para os alunos que optarem pelo formato presencial. Estes receberão a correção no e-mail informado no ato da inscrição até o dia 8 de novembro.





Os dois dias de testes terão os seguintes cadernos de provas, com 180 questões de múltipla escolha com 5 opções de respostas.





Conheça os parceiros do simulado Enem 2021





Confira agora um breve resumo de cada um dos parceiros do 3.º Simulado Enem 2021:

Determinante Pré-vestibular: o curso é referência em BH, com a metodologia exclusiva de “turmas mínimas, aprovação máxima”.

o curso é referência em BH, com a metodologia exclusiva de “turmas mínimas, aprovação máxima”. Estado de Minas: o maior jornal de Minas Gerais e um dos principais do Brasil.

o maior jornal de Minas Gerais e um dos principais do Brasil. Percurso Pré-vestibular: é o maior curso on-line de Minas Gerais, contabilizando mais de 10 mil alunos.

é o maior curso on-line de Minas Gerais, contabilizando mais de 10 mil alunos. SAS Plataforma de Educação: oferece soluções educacionais de excelência para mais de 950 escolas parceiras em todo o Brasil.





Enem 2021 cairá nos dias 21 e 28 de novembro





Como você já sabe, o Enem 2021 será nos dias 21 e 28 de novembro. Neste ano, são 3,4 milhões de candidatos brasileiros inscritos nas provas presenciais e 68,8 mil na versão digital. A meta do Ministério da Educação (MEC) é tornar o exame totalmente on-line até 2026.





Só para complementar, a nota final do Enem é usada para o ingresso em faculdades e universidades do Brasil e de Portugal. O aluno aprovado pode requerer o ProUni (Programa Universidade para Todos), Sisu (Sistema de Seleção Unificado) e Fies (Financiamento Estudantil).





E, então, que tal validar seus conhecimentos para a prova oficial? Aproveite para se inscrever gratuitamente no link www.simulado.em.com.br