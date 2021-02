Cidadela oferece até 20% de desconto na conta de luz de associados

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Freepik)



cidades inteligentes, integradas e colaborativas está fazendo a cabeça cada vez de mais pessoas no Brasil e no mundo. E com razão. Esse tipo de dinâmica só tem a trazer benefícios à comunidade local, que se aproveita de mais segurança, eventos culturais gratuitos e novas parcerias para empresas. O modelo deestá fazendo a cabeça cada vez de mais pessoas no Brasil e no mundo. E com razão. Esse tipo de dinâmica só tem a trazer benefícios à comunidade local, que se aproveita de mais segurança, eventos culturais gratuitos e novas parcerias para empresas.





bairros inteligentes”, que oferecem ações de cidadania e melhorias para a comunidade a preços baixos e sem necessidade de auxílio do governo, com objetivo de expandir a ideia e levar as mesmas dinâmicas e tecnologias não só para Belo Horizonte, mas também para toda a Região Metropolitana. E foi pela vontade de construir uma cidade ainda mais conectada e mais segura para todos que nasceu o Cidadela , um projeto que conecta moradores e comerciantes a fim de realizar melhorias locais em vários âmbitos, sejam eles segurança, esporte, cultura, lazer, entre outros. Assim são criados os chamados “”, que oferecem ações de cidadania e melhorias para a comunidade a preços baixos e sem necessidade de auxílio do governo, com objetivo de expandir a ideia e levar as mesmas dinâmicas e tecnologias não só para Belo Horizonte, mas também para toda a Região Metropolitana.









O projeto Cidadela e as “cidades do futuro”





Mais do que nunca, percebe-se o amadurecimento do conceito de “cidades inteligentes" entre a população, algo que está se tornando realidade aos poucos e que vai muito para além da Internet das Coisas (IOT), por exemplo. Vivemos um ambiente de reflexão sobre o que é necessário para promover a ocupação responsável dos ambientes públicos e para criar ações de qualidade de vida para as comunidades, tanto agora quanto nos próximos anos. Esses serviços podem (e devem) ser integrados e disponíveis a todos, tendo como base a tecnologia, uma ferramenta que está sempre à nossa disposição e deve ser usada ao nosso favor.





benefícios para toda a comunidade. Para construir uma Belo Horizonte melhor e mais segura para todos, Alberto Reis, criador e idealizador do Cidadela, desenvolveu o projeto que conecta a população e o comércio local para promover melhorias. Aqui, o termo “ cidades do futuro ” é usado para traduzir essa dinâmica que tem como objetivo levar





200 mil pessoas cadastradas - metade desse valor volta para a comunidade em forma de ações e a outra metade vai para um fundo de investimento destinado à região beneficiada. O Cidadela funciona em parceria com o aplicativo ByDoor , disponível para Android e iOS, que possui um catálogo de comércio, trabalhos e serviços próximos ao usuário. O empresário interessado paga um valor mensal e pode ser visualizado pelas mais de- metade desse valor volta para a comunidade em forma de ações e a outra metade vai para um fundo de investimento destinado à região beneficiada.





em parceria com a empresa de Segurança Eletrônica ITA 24 Horas, visando levar mais segurança para os moradores do Carlos Prates, que estão sofrendo muito com o aumento dos casos de furtos no bairro com a chegada da pandemia. Desde a sua fundação, foram (e ainda são) várias as ações promovidas pelo Cidadela em prol das regiões onde atua, principalmente os bairros Carlos Prates e Castelo. No final do último ano, por exemplo, o projeto anunciou a implantação de um sistema de monitoramento ITA 24 Horas, visando levar mais segurança para os moradores do Carlos Prates, que estão sofrendo muito com o aumento dos casos de furtos no bairro com a chegada da pandemia.

(foto: Alexandre Guzanshe/EM)





Parceria com a Smart Energia Solar: desconto na conta de energia

o desconto de até 20% na conta de luz dos condomínios e comércios dos bairros. E o melhor: isso tudo por apenas R$200 mensais para os beneficiários. Sempre em busca de novas soluções, o Cidadela traz mais uma novidade que beneficiará bastante a população. Junto aos parceiros ITA 24 Horas e a Smart Energia Solar o projeto lançou um combo exclusivo para moradores e empresários do Carlos Prates e região . Além de segurança e divulgação de marca, o combo garantedos condomínios e comércios dos bairros. E o melhor: isso tudo por apenas R$200 mensais para os beneficiários.

Veja quais são os serviços do pacote:

Divulgação da marca/empresa

O Cidadela funciona como um catálogo on-line, no qual, os comerciantes podem fornecer informações como localização, horário de funcionamento e dados sobre seus produtos e serviços. As empresas cadastradas ganham divulgação no site, no app ByDoor, nas redes sociais do projeto e em conteúdo patrocinado no Estado de Minas.

Monitoramento 24 horas

Com o sistema de última geração da ITA 24 Horas implantado no estabelecimento, qualquer situação anormal provoca o acionamento rápido da Central de Monitoramento. Ao adquirir o plano, a empresa cadastrada recebe uma câmera HD (comodato), com monitoramento 24h e acesso ao app com imagens em tempo real e chat com vizinhos da rede.

Desconto na conta de luz

Se a conta de energia do seu condomínio ou empresa (que possui CNPJ ou MEI) tem valor acima de R$800, a Smart Energia Solar oferece o desconto de até 20% na conta de luz, sem investimento, sem obras e sem transtorno, de forma simples, rápida e on-line.

A nossa parceira cadastra a empresa no sistema, gerando energia sustentável e a enviando para a Cemig para poder receber o desconto na conta.

melhorar a vida de cada comunidade por meio de atitudes que trazem mudança e reflexão. É também um excelente benefício para os belorizontinos que perceberam um É importante lembrar que o desconto na conta de luz está diretamente ligado à sustentabilidade, uma das premissas das cidades do futuro que almejamque trazem mudança e reflexão. É também um excelente benefício para os belorizontinos que perceberam um aumento considerável no valor da conta de luz desde o ano passado.





Caso tenha um comércio ou condomínio com CNPJ ou MEI nas regiões do Carlos Prates ou Castelo, acesse o site da oferta , confira todos os benefícios e faça a contratação on-line.





Sobre o Cidadela

O projeto Cidadela foi criado em Belo Horizonte e tem como objetivo criar uma cidade mais integrada e segura por meio da conexão entre população e comércio, de forma a realizar melhorias em segurança, esporte, cultura e lazer por meio do aplicativo e da plataforma on-line.

Hoje atuando nas regiões dos bairros Castelo e Carlos Prates, o Cidadela pretende levar as tecnologias e as parcerias criadas para diversos bairros da capital e da Região Metropolitana, melhorando a vida dos moradores e das pequenas empresas com o menor custo possível para o contribuinte. Assim, o projeto consegue criar cidades e bairros do futuro com ajuda da própria comunidade, que se torna cada dia mais integrada.





Para ter acesso a todos os esses benefícios oferecidos aos associados, acesse e realize o seu cadastro no site: campanhacidadela.smartenergiasolar.com.br