Em meio à crise, aplicativo ajuda moradores e estabelecimentos locais

O olhar para as comunidades nunca foi tão debatido como agora, em tempos de pandemia. Com a orientação de isolamento social, proposta pela OMS – Organização Mundial da Saúde, e pela medida que mantém apenas estabelecimentos essenciais abertos devido ao novo coronavírus, milhares de brasileiros estão buscando formas de reinventar seus negócios para mantê-los em funcionamento.

Dentro desta realidade, a tecnologia tem sido uma forte aliada na comunicação e divulgação dos pequenos empreendedores sem sair de casa, além de possibilitar que os próprios moradores locais promovam a venda da ferramenta.

Com o aplicativo Cidadela ByDoor, por exemplo, é possível divulgar o seu negócio ou serviço para o seu bairro ou comunidade, além de interagir com amigos e vizinhos, acompanhar as novidades e eventos, participar de enquetes e votações, acompanhar os andamentos das obras, expor os problemas e cobrar soluções, tudo on-line.

Como anunciar o seu negócio no Cidadela







Através do aplicativo, a empresa anunciante fecha um pacote anual de anúncios para divulgar os produtos e serviços de sua atividade comercial no valor base de R$100,00 mensais. Metade do lucro obtido com a rede de anunciantes é revertido para a comunidade da qual o anunciante faz parte e poderá ser utilizado em melhorias locais de acordo com o desejo dos próprios moradores. Os melhores exemplos são padarias, salões de beleza, profissionais liberais etc.





Com isso, os usuários do aplicativo podem ganhar dinheiro promovendo suas vendas para o comércio local, sendo remunerados por elas na primeira mensalidade. O app também possui uma funcionalidade que permite às pessoas que indiquem onde o dinheiro arrecadado pelo Cidadela deve ser aplicado: se na reforma de uma praça, na instalação de câmeras de segurança ou ampliação do posto de saúde, por exemplo.

Internet gratuita na sua comunidade

O projeto consiste ainda na instalação de internet gratuita em ruas de maior movimento de pessoas. Para que uma comunidade seja beneficiada pelo serviço, ela precisa atingir um número determinado de clientes e de usuários ativos na plataforma.





O primeiro ponto a ser instalado em Belo Horizonte já foi definido e será na Praça Sete. A ação é uma parceria com o Governo do Estado e irá gerar dinheiro para fomentar ações que possam promover qualidade de vida para todos.

Eventos online

Outro ponto forte do Cidadela são os eventos nas comunidades que utilizam o aplicativo, mas com a suspensão temporária dos eventos, a marca está trabalhando no Festival Cidadela Online, que vai contar com lives de artistas e especialistas de diversos segmentos.





O aplicativo Cidadela é uma iniciativa em parceria com outro aplicativo, o Bydoor, especializado na gestão de condomínios na América Latina.





Para saber mais, acesse cidadela.com.br , baixe o app e acompanhe.