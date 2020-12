Cidadela implementa sistema de monitoramento no Carlos Prates

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Freepik)



A cidade grande reserva surpresas boas e também ruins para seus habitantes. Com o crescimento dos comércios e dos condomínios residenciais nos vários bairros de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, cresce também a violência e a insegurança, problemas apontados como os principais das metrópoles. Um exemplo disso é o aumento dos casos de furtos de bicicletas em garagens de prédios de BH em 2020, de acordo com dados do Observatório de Segurança Pública/Reds/Sejusp.





Esses problemas se agravam também com a pandemia, tanto no lockdown quanto na reabertura gradual do comércio, por meio do aumento dos furtos, do arrombamento de lojas e da destruição dos equipamentos, causando grandes prejuízos financeiros. Segundo o Cidadela, por exemplo, empresários com estabelecimentos na Av. Pedro II (região Noroeste da capital) relataram que tiveram prejuízos com pelo menos seis furtos sofridos em apenas uma semana.





Monitoramento: solução para insegurança na cidade

Nesse contexto, fica clara a necessidade de um sistema que garanta mais segurança, tanto para os moradores quanto para os comerciantes dos bairros de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Portanto, uma ótima solução para isso é o videomonitoramento, uma ferramenta importante que pode servir como prova documental de um crime e ajudar, assim, no enfrentamento da violência.

O videomonitoramento possui diversos benefícios: além de ajudar a aumentar a segurança e a proteger o patrimônio de moradores e comerciantes, ajuda a monitorar o fluxo de pessoas para identificar possíveis atividades suspeitas, ajuda a inibir tentativas de furtos e arrombamentos, trabalha o monitoramento em tempo real de forma remota e viabiliza o armazenamento das imagens captadas.





Cidadela já investe no videomonitoramento

Já se sabe que o Cidadela está transformando o Carlos Prates em um bairro do futuro com a ajuda de moradores, de comerciantes e do poder público. Por meio de eventos e melhorias de infraestrutura , o projeto traz qualidade de vida para a comunidade, que se beneficia bastante dos avanços implementados.

Agora, o Cidadela traz uma novidade para a região: o projeto está implementando o videomonitoramento para os comerciantes que se sentem inseguros com o aumento da violência no bairro. O Carlos Prates já conta com um serviço de câmeras inteligentes que se integra aos órgãos públicos e que pode cuidar tanto da vigilância quanto de outras funcionalidades, que variam de acordo com a intenção da instituição contratante.

Com o sistema implantado no estabelecimento, qualquer situação anormal provoca o acionamento do alarme junto a Central de Monitoramento, de responsabilidade da empresa de Segurança Eletrônica ITA 24 Horas, que aciona os órgãos de Segurança Pública. Durante esse processo, são usados equipamentos de alta tecnologia para levar segurança aos moradores e comerciantes do bairro e também para que esse acionamento seja feito da forma mais rápida possível.

Dentro do conceito de Cidade Inteligente, o Cidadela promove a segurança da comunidade por meio da Internet das Coisas, um conceito que traz a internet para dentro da rotina e do dia a dia da sociedade, facilitando a vida e até mesmo aumentando a acessibilidade a essa ferramenta tão necessária para o desenvolvimento social.

A adesão ao projeto piloto do videomonitoramento do Cidadela leva em consideração a viabilidade da ideia, a redução de custos para o Poder Executivo da Câmara Municipal e a otimização do trabalho policial e está sendo viabilizada por meio da disponibilização de câmeras pela parceria com a ITA 24 Horas, sem custos ao bairro.





(foto: Divulgação/ITA)





Black Friday Cidadela: a oportunidade de investir em segurança





Durante a última semana de novembro, as primeiras duas câmeras de segurança foram ativadas no Carlos Prates com o intuito de demonstrar as funcionalidades do sistema em tempo real, com simulações de reconhecimento de placas de veículos e de botão do pânico. As câmeras foram instaladas na Mais Car Veículos e na loja de colchões Sono Tec, locais de grande circulação de pessoas e com alto índice de criminalidade.





No último fim de semana (28 e 29/11), o Cidadela lançou uma promoção de Black Friday para que comerciantes e moradores também possam se beneficiar dessa tecnologia: o projeto conseguiu garantir 200 câmeras a um valor promocional para o bairro Carlos Prates e região Noroeste de Belo Horizonte. Isso significa que as 200 primeiras empresas que se cadastrarem vão garantir publicidade para o final do ano e mais segurança para proprietários, clientes e vizinhos.





Cada empresa ou comércio que se cadastrar durante a Black Friday fará um investimento mensal de R$200 por ano. Contratando o Plano, no qual estão contemplados o Cidadela Influencer + Câmera e Serviço de Monitoramento, o comerciante terá divulgação de seus produtos ou serviços nas redes e nos conteúdos patrocinados do Cidadela, podendo ser visto por mais de 200 mil pessoas diariamente (1 ano no aplicativo Cidadela ByDoor, 1 ano no site, 18 posts nas redes sociais e 1 vídeo no canal do Youtube e no IGTV).





Metade do investimento realizado é convertido em ações e benefícios para a população por meio da implementação do monitoramento 24 horas, câmeras com algoritmos de reconhecimento de placas de veículos, acesso aos órgãos públicos responsáveis e vários outros benefícios. E tem mais: para cada região de Belo Horizonte onde o Cidadela começar a atuar, o projeto garante as 200 primeiras câmeras de segurança no preço de Black Friday no Plano Cidadela Influencer.





Através da parceria entre Cidadela, ITA 24 Horas e fornecedores, o projeto conseguiu algo nunca antes visto. “Com menos de sete reais por dia, o comerciante leva publicidade em massa para seus produtos e serviços, além de garantir muita segurança para seu patrimônio e principalmente para seus amigos, clientes e vizinhos”, comenta Alberto Reis, criador do Cidadela.





Para garantir a promoção, basta acessar o site, escolher o Plano Black Friday e cadastrar seus dados que a equipe entrará em contato para finalização do contrato: www.cidadela.com.br/beneficios

Sobre o Cidadela

O projeto Cidadela foi criado em Belo Horizonte e tem como objetivo criar uma cidade mais integrada e segura por meio da conexão entre população e comércio, de forma a realizar melhorias em segurança, esporte, cultura e lazer por meio do aplicativo e da plataforma on-line.

O Cidadela pretende levar as tecnologias e as parcerias criadas para diversos bairros da capital e da Região Metropolitana, melhorando a vida dos moradores e das pequenas empresas com o menor custo possível para o contribuinte. Assim, o projeto consegue criar cidades e bairros inteligentes com ajuda da própria comunidade.