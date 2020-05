Elite pensa na economia mas esquece os pobres

Mauro Gomes

Belo Horizonte





“Os empresários reclamam, exigem a volta ao trabalho, mas não dão o devido treinamento e os EPIs corretos e em quantidade. Não garantem a segurança de seus funcionários, no local de trabalho ou em trânsito. Esse custo da segurança será alto, mas teriam de exigir da área econômica dos governos linhas de crédito auxiliar para cobrir esses custos, e de forma honesta não aproveitar a oportunidade para fazer caixa. Os concessionários do transporte público se esquecem de que têm uma concessão, o serviço é cedido a eles por um período, dentro de regras preestabelecidas. Eles dispensam motoristas e reduzem a frota, o que provoca filas e superlotação nos carros. Não fazem a higienização a tempo dos veículos. Só pensam no lucro e transformam seus ‘ônibus’ em verdadeiras câmaras de contaminação. Se seu custo também aumentou, mostre o quanto e exija dos governantes linhas de crédito a serem implementadas para cobrir esses gastos, aqui também com honestidade, sem usar esse aporte para fazer caixa e obter lucro. Se estivéssemos em um país sério, responsável, honesto, no qual a vida fosse respeitada, fosse valorizada, fosse protegida, deveríamos encher nossas cadeias com esses criminosos. São homicidas no seu procedimento, nas suas ações, e nas suas não ações. Queria ver a luz no fim do túnel, túnel que é estreito, mas parece que é uma locomotiva em alta velocidade que está chegando!”