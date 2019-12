Suspeitas sobre Flávio Bolsonaro

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Ainda em 2018, assisti a uma entrevista do senador Flávio Bolsonaro, eleito com mais de 4 milhões de votos. Saiu-se muito bem. Falou com muita desenvoltura, tinha respostas na ponta da língua para todas as indagações que lhe faziam. O senador falou sobre a degradação da classe política e frisou que agora seria diferente, não haveria espaço para a roubalheira e que nesse novo momento haveria intolerância com a corrupção. O senador conseguiu passar para o telespectador que era um ferrenho defensor da integridade. Eu cheguei a comentar com as pessoas que estavam assistindo comigo a entrevista: esse tem tudo para ser presidente do Brasil. Hoje, diante das denúncias de práticas ilícitas por Flávio Bolsonaro, quando deputado pelo estado do Rio de Janeiro, pergunto ao senador: o Ministério Público do Rio de janeiro está mentindo?. Estou com receio de sair às ruas à noite.”