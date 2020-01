O 'noivado' de Regina Duarte

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Parece que Regina Duarte, realmente, tomará posse na Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro. A Namoradinha do Brasil, como era carinhosamente chamada, trabalhou como atriz no cinema, teatro e televisão. Ela será responsável pelo acesso dos brasileiros a mais livros, espetáculos de música e dança, cinema, teatro, circo, museus, entre outros meios de divulgação da cultura. Aguardamos, ansiosamente, as cenas dos próximos capítulos, que serão comandados por Regina Duarte, estreante na vida política, participando diretamente do primeiro escalão do governo federal.”