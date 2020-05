Crítica à posição do presidente

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“O Brasil vive momento de convulsão diária de notícias difíceis de acompanhar. Dois flagelos irradiando horror: uma pandemia que tira milhares de vidas diariamente e um presidente da República absolutamente despreparado para o principal cargo da República, uma ameaça crescente à vida, à democracia, à economia. País dividido: de um lado, a narrativa da ciência e saúde mundial, propondo soluções com números concretos de mortes crescentes, decorrentes do COVID-19; de outro, o presidente insensível com vidas, preocupado com votos e permanência no poder.”