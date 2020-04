Aline Silva

Belo Horizonte





“Este ano, devido ao isolamento social em busca de nos prevenirmos do coronavírus, a minha família (e com certeza muitas famílias no Brasil) não se reuniu para celebrar esse feriado tão bonito da ressurreição de Jesus. Apesar de crenças ou religiões, acredito que é uma boa data para reflexão de união. De qualquer forma, vamos prezar pela nossa saúde, e a dica para todos: se quiser ver seus

entes queridos, é só fazer

uma videochamada!”