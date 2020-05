Quarentena não deve ser opção, mas a regra

Uriel Villas Boas

Santos – SP





"A taxa de contágio do novo coronavírus no Brasil é a maior do mundo, segundo pesquisas de organismos especializados. É uma questão que deve motivar os brasileiros a obedecerem as indicações dos cientistas da área da saúde em relação ao uso de máscaras, bem como manter o isolamento social. É a única forma, no momento, para diminuir os riscos pelos quais estamos passando. E o procedimento deve começar pelos ocupantes de cargos públicos, como no caso do presidente da República."