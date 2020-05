A falta de moral de Bolsonaro

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Sérgio Moro ganhou a confiança dos brasileiros quando conduziu de forma irretocável os processos da Operação Lava-Jato. Jair Bolsonaro venceu as eleições pelo simples motivo de que o Brasil não suportava mais a ideia de ter alguém do Partido dos Trabalhadores na Presidência da República. A enorme repulsa ao PT fez com que Bolsonaro fosse vitorioso. Bolsonaro nomeou Moro para a pasta da Justiça, mas o Congresso engavetou os projetos apresentados pelo ex-juiz. Bolsonaro ainda não emplacou a reforma tributária nem tampouco a reforma administrativa. Bolsonaro está preocupado em encobrir as falcatruas de sua descendência. Moro deixou muito claro em seu pronunciamento da última sexta-feira que: ‘O presidente me disse mais de uma vez que queria ter uma pessoa da confiança pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, colher aí relatórios de inteligência’. Bolsonaro foi desmascarado justamente por um homem serio, comprometido em colocar na cadeia criminosos que saquearam os cofres do Brasil, sejam eles políticos ou empresários. Bolsonaro está acabado, completamente combalido. O Brasil é o grande derrotado!”