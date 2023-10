MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA

888

Humberto Schuwartz Soares Vila Velha-ES





“O lema 'Brasil acima de tudo, Deus acima de todos', agora, sob nova direção, mudou para 'mais Brasília, menos Brasil'. Daí a manifestação, a concentração no Distrito Federal dos prefeitos, sem o quebra-quebra de 8 de janeiro. Foram cerca de 3 mil prefeitos pedindo socorro no Congresso e depois defronte ao Tribunal de Contas da União, insatisfeitos com a redução no Fundo de Participação dos Municípios que, para alguns deles é, praticamente, a única fonte de receita para fazer face às suas despesas. Estranho. Quase despercebida pela mídia que se omitiu, não deu o devido destaque.”