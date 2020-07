Análise comparativa de dados da pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"O número de óbitos por milhão da população no Brasil por COVID-19 é maior do que no Equador, no Panamá, na Bolívia, na Colômbia, em Honduras, na República Dominicana, na Argentina, na Guatemala, na Nicarágua e em dezenas de outros países. A saúde foi negligenciada pelos governos federal, estaduais e municipais nas últimas décadas, no imenso Brasil. Os políticos não deram a menor importância para o saneamento, postos de saúde, hospitais e profissionais. Chegamos a pensar em estocar vento e trabalhar sem metas. Emprestamos dinheiro para Cuba, Venezuela, Angola, Gana e República Dominicana. Contratamos e recontratamos médicos cubanos. O orçamento da folha de pagamento do poder público de 2020 era de R$ 344,6 bilhões, ou seja, 174% maior do que o orçamento da saúde, que era apenas de R$ 125,6 bilhões. O orçamento do saneamento básico é de apenas R$ 661 milhões, valor equivalente a 33% do valor do fundo eleitoral. A única diferença de Bolsonaro para os seus antecessores é que ele faz questão de mostrar os medicamentos errados que está tomando."