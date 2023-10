Evento de empreendedorismo recebe destaques do mercado em BH

673

Serão mais de 10 horas de conteúdo, palestrantes renomados, parceiros estratégicos e espaço aberto para o networking (foto: Freepik)

Com o objetivo de sanar as dificuldades do mercado, e alavancar empresas, no dia 27 de outubro, no Cine Theatro Brasil, especialistas do mercado dividirão suas experiências com o público, apresentando cases de sucesso, estratégias e novidades que podem transformar a realidade de empreendimentos.A terceira edição Do It Now! é uma chance de aprender e criar conexões que podem elevar o nível do negócio. O evento é o maior no âmbito de gestão fácil na prática do Brasil, uma oportunidade de desenvolver ideias e de estabelecer relacionamento com outros empresários que compartilham dos mesmos desafios.Serão mais de 10 horas de conteúdo, palestrantes renomados, parceiros estratégicos e espaço aberto para o networking. O evento é idealizado por Mário Mateus, CEO da Matur Contábil e sócio da Meet Hub. Mário também é autor dos livros. É ainda palestrante nas áreas de gestão e empreendedorismo.