O que se sabe sobre o acidente aéreo que deixou 12 mortos no Acre

O avião caiu próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. A bordo do avião, de voo particular, estavam dez passageiros e dois tripulantes e todos morreram. Parte dos passageiros estavam viajando para receber tratamento médico. Os destinos eram duas cidades amazonenses, Envira e Eirunepé e posteriormente o avião seguiria para Manaus.

O avião decolou de Rio Branco às 7h20 (no horário local) com destino à Envira, distante 373 quilômetros, contudo, caiu logo depois, às 7h21 (9h21, horário de Brasília), segundo informou o aeroporto.

Segundo a Aeronáutica, ainda não é possível cravar qual teria sido a causa do acidente. O que se sabe é que o avião explodiu pouco após decolar e que o incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros da região. As vítimas teriam sido carbonizadas.

A apuração do caso ficou sob responsabilidade do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, de Manaus. Se trata de um órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Para a investigação, explicou a Aeronáutica, são usadas técnicas de coleta e confirmação de dados, preservação de indícios, verificação de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de apuração do acidente.

Entre as vítimas, quatro eram de Envira e seis de Eirunepé; todos já foram identificados. Cláudio Mortari e Cleiton comandavam o voo como piloto e copiloto, respectivamente. Ainda estavam no avião Ana Paula Melo e a filha Clara Maria Monteiro (de 1 ano e 7 meses); José Marcos Epifânio; Edineia de Lima; Jamilo Maciel; Antônio Epifânio; Raimundo Nonato Melo; Alexsander Bezerra; Antônia Elizângela e Francisco.

Além disso, afirmaram que a tripulação "era devidamente habilitada" pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) — o órgão também confirmou que o avião estava em situação regular.





A.R.T. TAXI AEREO LTDA - ME, informa que no dia 29/10/2023, por volta da 07h21min a aeronave de matrícula PT-MEE, infelizmente, sofreu um acidente logo após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. A ocorrência está sob investigação das autoridades competentes com as quais estamos prestando total e exclusiva colaboração.





Na aeronave estavam 09 passageiros e 02 tripulantes, os quais vieram a óbito no local, conforme lista que será oportunamente disponibilizada.





No que diz respeito à operação:



a) A aeronave envolvida era certificada para o transporte remunerado de passageiros (operações para táxi aéreo) e estava com todas as rotinas de manutenção em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

b) A tripulação engajada na operação era devidamente habilitada pela ANAC, com todos os respectivos treinamentos em dia.

Nossa prioridade é a atenção, amparo e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e com nossos colaboradores, neste momento de profunda tristeza para todos nós. Já foram disponibilizados psicólogos e assistência social para os familiares. Bem como está sendo providenciado o translado dos familiares ao local do acidente.



Com pesar: A Diretoria



