Causa da morte do modelo Ricardo Merini é revelada

438

Ricardo foi encontrado sem vida e sem seus pertences pessoais, como carteira com documentos e o celular (foto: Instagram/Reprodução) Nesta segunda-feira (30/10), veio à tona a causa da morte do modelo Ricardo Merini, de 37 anos. Ele foi encontrado morto no último dia (22), em São Paulo, mas o reconhecimento do corpo aconteceu somente seis dias depois. A família, inclusive, reclamou da demora na identificação do corpo.









PM que matou colegas a tiros é condenado a 45 anos de prisão Ricardo foi encontrado sem vida e sem seus pertences pessoais, como carteira com documentos e o celular. O modelo estava desaparecido há alguns dias, após ter retornado de uma viagem a Chapecó, em Santa Catarina, no Sul do País. Ele foi visto pela última vez deixando o prédio onde morava para encontrar um amigo. A Polícia Civil de São Paulo segue investigando as circunstâncias da morte.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse: "O corpo da vítima foi identificado, neste sábado (28), pelo Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt (IIRGD), após encaminhamento das digitais dactiloscópicas coletadas pelo IML. A família foi comunicada para o reconhecimento e as investigações prosseguem pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP para esclarecer os fatos".