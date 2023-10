'Perdi uma parte da minha vida', diz mãe de morta em ataque em escola de SP

438

Giovanna Bezerra morreu após ataque na última segunda-feira (23/10), na Escola Estadual Sapopemba, zona Leste de São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

Os pais de Giovanna Bezerra, vítima do ataque a tiros em uma escola em Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, falaram ao Fantástico, da TV Globo, que perderam uma "parte" da vida com a morte da filha. Mariza Carvalho, mãe da jovem, contou que não cogitava que a filha tinha sido morta quando ouviu sobre o ataque."Eu não pensei que era com a Giovanna, porque, para mim, ela estava protegida na escola". Ela recebeu a confirmação da morte no hospital e se emocionou ao falar da filha: "Eu defino ela como meu amor, a minha vida. Ali estava indo uma parte da minha vida".O pai, Denis Bezerra, diz que ainda tenta assimilar o que aconteceu. "Era como se tivesse arrancado a metade, a maior metade de mim". Os pais dizem que vão sentir saudades do sorriso e das brincadeiras de Giovanna."Não terei ela fisicamente, mas tenho ela aqui [no coração]. Quero essa saudade, esse amor ninguém vai tirar de mim", diz a mãe.

O ataque em escola da Zona Leste



Um aluno de 16 anos do primeiro ano do ensino médio é apontado pela polícia como sendo o autor do ataque. Ele foi apreendido usando o uniforme da escola.

Todas as três vítimas baleadas foram mulheres. Giovanna foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos. As outras duas já receberam alta e não correm risco de morte.

Em entrevista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que as ações do governo estadual precisam ser revistas para que novos ataques a escolas não voltem a acontecer.