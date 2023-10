Fachada de antigo prédio da prefeitura desaba nesta segunda em SP

438

Fachada do antigo prédio da Prefeitura desabou nesta segunda (foto: Redes Sociais)

A fachada do antigo prédio da Prefeitura de Guaratinguetá, em São Paulo, desabou na madrugada desta segunda-feira (30/10).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 3h05min, um funcionário vigilante próximo do local escutou um forte barulho na rua, ao sair, verificou que o antigo prédio da Prefeitura havia desabado.

O prédio municipal estava desativado e sob responsabilidade de empresa terceirizada para reforma. A equipe dos bombeiros fez uma varredura pelo local sem vestígio de vítimas.

A Defesa Civil de Guaratinguetá isolou e interditou a área, já que o prédio está com a estrutura abalada e com chance de novo desabamento. Eles não souberam informar a causa da queda do prédio.