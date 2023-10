Governo Lula vai lançar aplicativo para bloquear celular roubado

438

Imagem meramente ilustrativa (foto: (Vecstock/Freepik))

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai lançar um novo aplicativo para prevenir roubos de celulares até o final do ano. O projeto conhecido como "Proteja Seu Celular" permitiria que as pessoas cadastrassem até duas pessoas de confiança que possam bloquear um aparelho em caso de perda ou roubo.

A plataforma deve funcionar via app ou site. Em ambos os casos, o usuário precisa fazer o cadastro com o login do portal Gov.br, cadastrar o IMEI do celular e registrar os dados de contato para duas pessoas de confiança. No momento da perda do dispositivo, qualquer uma das pessoas pode acessar o serviço e ordenar o bloqueio total do celular.

Android e iOS já possuem métodos nativos para bloquear o aparelho nativamente, mas a alternativa do MJSP traria uma camada extra de proteção. Nas ferramentas oficiais de cada sistema, a vítima precisa fazer o login com a conta do Google ou do iCloud em outro dispositivo e pedir pelo bloqueio, mas a opção do aplicativo estatal permitiria que um terceiro fizesse a mesma ação rapidamente.

App pode permitir que pessoas autorizadas bloqueiem um aparelho roubado (Imagem: Pathum Danthanarayana/Unsplash) (foto: foto:)

O Ministério também possui contato com Google e Meta para facilitar o bloqueio do sistema operacional Android e de algumas redes sociais.

Leia: Lula lamenta morte de Dom Mauro Morelli: 'Expoente da luta contra fome'

Iniciativa quer reduzir o número de roubos de celulares

De acordo com o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, o aplicativo poderia atuar para diminuir os números de roubos e furtos de aparelhos. "Você desestimula o roubo. O ladrão não vai ter acesso nem aos apps e o aparelho vai valer R$ 10. Se o Google entrar, vai apagar o sistema operacional Android. Aí vira um pedaço de metal", explicou para a "Folha de S. Paulo".

Leia: Bolsonaro presta solidariedade a Israel e liga Lula ao Hamas

O projeto é uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Caso o seu celular tenha sido roubado, é necessário seguir algumas etapas para proteger dados e acessos a aplicativos de banco.